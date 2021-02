Il Covid mette in quarantena anche lo sport dilettantistico - Ad Alghero c'è voglia di ripartire

Tra i tanti disastri provocati a livello planetario dalla diffusione del Covid19 c'è evidentemente anche il mondo dello sport. Ai massimi livelli, a cominciare dalle Olimpiadi, a quello straordinario continente rappresentato dalle società dilettantistiche la cui sopravvivenza e legata alla passione dei dirigenti e degli atleti.





Migliaia di piccole realtà che alle solite difficoltà, senza escludere quelle economiche, aggiungono ora i problemi del distanziamento, del contenimento del virus, della logistica limitata, delle palestre chiuse e di restrizioni che riguardano la stessa libertà personale. Stefano Ogno, presidente della società sportiva algherese Sottorete e organizzatore del SummerBeach, l'evento sportivo dell'estate della Riviera del Corallo, entra nel merito di questo momento di astinenza sportiva che ormai si protrae dall'8 di marzo dello scorso anno, quando il virus ha cominciato quel tragico percorso che soltanto in Italia ha provocato oltre 80 mila vittime.





"Per quanto riguarda la pallavolo posso dire che soprattutto il primo lockdown ci ha dato una brutta batosta bloccando le attività in svolgimento come il campionato che stavamo portando a termine. Ora siamo ancora in una situazione di stallo ma auspichiamo nel breve termine di poter riprendere, abbiamo i nostri progetti da portare avanti e stiamo registrando confortevoli adesioni soprattutto da parte dei giovani."





Si potrebbe azzardare che la pandemia ha colpito Sottorete nel momento in cui arrivavano i risultati.





"È vero, la scorsa stagione siamo arrivati primi in classifica ed eravamo pronti a disputare i playoff per il passaggio alla serie C, poi tutto si è fermato. Nella nostra storia avevamo già vinto due campionati di serie D e, inoltre, grazie a un'attivissima collaborazione con la Gymnasium Alghero, stiamo tentando insieme di risollevare le sorti della pallavolo maschile, ampliandone il settore giovanile. Avremmo dovuto, quest’anno, di diritto, partecipare al campionato di serie C, ma la pandemia non lo ha permesso; infatti per partecipare ad un campionato di livello superiore avremmo bisogno di una struttura potenziata, come per esempio avere un settore giovanile ben formato. Ma come detto la pandemia ha bloccato questo progetto in corso. Quindi parteciperemo nuovamente al campionato di serie D, ritornando a potenziare il settore giovanile.





Riprendere dopo una lunga interruzione non è facile.





"I prossimi mesi saranno molto duri anche per questo - ammette Stefano Ogno - non tanto per noi che abbiamo un progetto rodato e pluriennale. Penso soprattutto ai giovani e i bambini che già hanno difficoltà ad avvicinarsi allo sport, figuriamoci ora con queste restrizioni e con l’incertezza per il futuro delle attività sportive. Il problema poi è che le palestre non sono di proprietà delle società e quindi ancora oggi non sono aperte. L’unico sport che, per noi pallavolisti, è praticabile con relativa facilità svolgendosi all’esterno è il beach volley. Tra l’altro quello del beach volley è un progetto che stiamo cercando di portare avanti da un paio d’anni anche d’estate."





E' possibile che dopo tanta astinenza la ripresa dell'attività sportiva avvenga con maggiore entusiasmo e un adeguato sostegno istituzionale?





"Diciamo che prima della pandemia sembrava che ci fosse il tentativo da parte delle istituzioni di aiutare il comparto sportivo. Anche durante la pandemia sono stati stanziati dei contributi a fondo perduto, ma è chiaro che non possono essere sufficienti. In futuro con la ripresa della normalità e con il desiderio delle istituzioni di incentivare il comparto sportivo si potrebbe pensare ad un possibile miglioramento per il mondo sportivo. Soprattutto tramite vari finanziamenti, magari agevolando i parametri per allargare il bacino d’utenza che possa richiederli."





Uno dei fiori all'occhiello della Sottorete è quello di aver portato sulla spiaggia di San Giovanni il Summerbeach, un evento che ha riscosso gradimento del pubblico e fornito preziose indicazioni sull'intrattenimento sportivo durante la stagione delle vacanze.





"Nel 2021 con il SummerBeach tour porteremo avanti il progetto beachvolley iniziato nel 2020. Potremo farlo grazie alla lungimiranza dell’amministrazione comunale che, l’anno scorso, ha permesso di mantenere le strutture del villaggio sportivo per più tempo. Vorremmo poter replicare anche quest’anno partendo da aprile per finire ad ottobre. La città è da anni che ci sostiene partecipando alla manifestazione e anche questo ci incoraggia a continuare.





Vorrei ricordare - conclude il presidente della Sottorete - che siamo per nostra natura una polisportiva e che siamo aperti a ogni tipo di partecipazione, invitiamo quindi le altre ASD a partecipare facendo svolgere all’interno del nostro villaggio sportivo altre attività, quelle che loro praticano abitualmente. Tutti, vale la pena di sottolinearlo, coloro che condividano la stessa passione per lo sport che il villaggio di SummerBeach tour è in grado di ospitare con orgoglio.





L'auspicio è che conclusa questa drammatica fase della pandemia le attività sportive possano riprendere al meglio, per gli atleti, per i dirigenti che si dedicano a questa passione che svolgono in regime di volontariato con incredibile energia. I nostri giovani hanno bisogno dello sport".