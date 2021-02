Catalana Baseball Alghero: rinforzi di qualità e nuovo presidente

Inizia con il botto il mercato della Catalana Baseball e Softball Alghero che, nel 2021, sarà impegnata nei campionati di Serie B nazionale baseball e Serie B regionale softball.





Arriva dal Venezuela Andres Chacon ricevitore Italo venezuelano, classe '93, switch hitter (può battere sia sul lato destro che su quello mancino). Oltre al catcher, suo ruolo primario, Chaacon può giocare nel campo corto come prima o terza base.





In prestito dal dall'A.S.D. Reggio Rays Baseball, Andres ha maturato una solida esperienza nel baseball italiano giocando per sette stagioni in varie squadre tra serie A2 e serie B - Codogno nel 2013, Brescia nel 2014, Crocetta nel 2015, Foggia nel 2016, Pesaro nel 2018, Rovigo nel 2019 e Piacenza nel 2020 - con una breve parentesi nella Bundesliga (2017) dove ha difeso i colori degli Hamburg Stealers nella massima divisione del campionato tedesco.





Arriva ad Alghero per fare bene e giocare con il suo grande amico Yovany D'Amico, leader indiscusso del monte catalano da tre stagioni.

Altra importante novità per la società algherese - che promuove con il produttivo Progetto Alghero, insieme alle Tigri Baseball, il batti e corri nella Riviera del Corallo – è rappresentato dall’organico dirigenziale. Salvatore Meloni, dopo cinque anni di presidenza in cui la Catalana ha raggiunto e difeso la Serie B nazionale e ha riavviato il Softball, lascia l’incarico a Pierpaolo Deriu.





Meloni ricoprirà il ruolo di Vicepresidente, mentre è stato confermato Michele Sechi come Segretario e Amministratore. Gli altri quattro dirigenti sono Gianluca Sotgiu, Antonello Foddai, Giuseppe Manunta ed Antonio Contini. Manunta ricoprirà anche il ruolo di Direttore Sportivo del Softball e responsabile della Comunicazione e Marketing, mentre Contini sarà il Direttore Sportivo del Baseball.