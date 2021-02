Nuovo fuori quota per il Latte Dolce

Si ispira a Dybala, come uomo e come atleta. Ora arriva a Sassari, deciso a fare la sua parte. Christian Calì, esterno/trequartista del Sassari calcio Latte Dolce: «Sono rimasto subito colpito, già alla prima telefonata con la dirigenza. La società mi ha fortemente voluto, il mister ha dimostrato subito grande professionalità e idee chiare. Ho scelto questa squadra per il progetto e per il valore della rosa, so che posso fare bene e crescere molto in questa realtà. Si, penso che questa sia una squadra davvero molto forte, e che meriti di raggiungere traguardi importanti. Spero di poter essere utile, e di dare il mio contributo.





Non conoscevo personalmente mister Fabio Fossati, sono felice di poter lavorare assieme a lui e allo staff. L'unico compagno che conoscevo già, anche se solo di nome, è Gigi Scotto: ho visto tante sue partite, un giocatore importante al quale posso ispirarmi e dal quale posso imparare molto. Il girone G? So che è davvero tosto, non ci sono avversarie da prendere sotto gamba. Per il resto non vedo l'ora di far parte di questo gruppo e iniziare a lavorare. Saranno mesi duri ma bellissimi, ne sono sicuro».

Il Sassari calcio Latte Dolce dà il benvenuto a Christian Calì, giocatore nato a Cernusco sul Naviglio il 22 luglio del 1999 che arriva a rinforzare e completare ulteriormente il reparto fuori quota del club biancoceleste. Cresciuto nel Settore Giovanile dell’Albinoleffe - società con cui firma il suo primo contratto da professionista - passa poi al Borgosesia (serie D, girone A) dove nei quattro mesi si permanenza vive una esperienza importante a livello formativo e calcistico.