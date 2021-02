Il Cagliari chiude sul filo di lana la campagna acquisti con Daniele Rugani, classe 1994, sette presenze in Nazionale tra il 2016 e il 2018, che da ieri vestirà la maglia rossoblù. Il calciatore è di proprietà della Juventus che lo ha ceduto alla squadra del presidente Giulini in prestito. Rugani arriva dal Rennes dove lo aveva destinato la Juve per questa stagione.