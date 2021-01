Colpaccio della Key Estate di Porto Torres in trasferta

La squadra turritana espugna il parquet di Reggio Calabria sconfiggendo la Farmacia Pellicanò con il punteggio di 82-49. I 33 punti di differenza tra le due contendenti sono sintomatici del divario tra le squadre, manifestatosi fin dai primi minuti di partita. Nonostante il viaggio complicato, i sardi riescono a esprimere tutto il loro valore in una gara iniziata con quaranta minuti di ritardo proprio per le complicanze logistiche a cui han dovuto far fronte gli ospiti.

L’equilibrio dura circa 5’. Dal 4-6, Porto Torres piazza un perentorio 13-0 che mette in scena la prima fuga della partita. I primi dieci minuti di partita si chiudono con la Key Estate avanti 23-6. Nel secondo quarto, Reggio Calabria è costretta a forzare e colleziona qualche palla persa di troppo figlia della scarsa lucidità. Mehiaoui e compagni puniscono cinicamente gli errori della Farmacia Pellicanò e rientrano negli spogliatoi avanti di 26 (14-40).

Il GSD è in controllo, gestisce le energie e trova il massimo vantaggio a metà della terza frazione (20-54). I padroni di casa possono farci poco, i sardi sono cinici e mantengono il trentello di vantaggio all’ultimo mini intervallo, doppiando Reggio Calabria sul 30-60. L’ultimo quarto serve solo per stabilire il punteggio finale, Simula scollina oltre i 20 punti segnati, alla Farmacia Pellicanò non bastano i 22 di Ranales.

TABELLINO

BIC FARMACIA PELLICANO’ REGGIO CALABRIA-KEY ESTATE GSD PORTO TORRES 49-82

REGGIO CALABRIA: Rukavisnikovs, Ivanov, Cardoso 16, Megalizzi, Ranales 22, Hosseini 2, D’Anna 1, Bundziins, La Terra 6, Brandimarte 2, Billi

PORTO TORRES: Simula 25, Falchi 8, Gomez 20, Puggioni 8, Pedron, Sallis, Mehiaoui 21