Pareggio casalingo contro il Nola per la Sassari calcio Latte Dolce

Punizione dai 25 mt per il Nola: calcia Alvino, sulla barriera. Giallo a D’Angelo. Al 9’ Nicolò Antonelli apre largo per Tommaso Arzu: bello il cross, bella la torsione di testa di Gigi Scotto ma il pallone non centra il bersaglio. I campani provano a distendersi ma faticano a chiudere l’azione. I biancocelesti sfruttano le corsie laterali. Al 13’ capitan Marco Cabeccia pennella una parabola perfetta su punizione dalla lunga ma Bellarosa risponde alla grande ad una mano e salva la sua porta. Ammonito anche Gassama, due falli in meno di un minuto bastano a convincere il signor Nuzzo a sollevare il cartellino giallo.





Gigi Scotto tenta l’incursione ma non sfonda. Il Nola gioca ruvido, fasi di stallo senza spunti particolari da ambo le parti. Alla mezz’ora il colpo di testa di Acampora ma Kajus Urbiets risponde alla grandissima e manda in calcio d’angolo. Si ferma ancora Dudu Kone, immediatamente soccorso dallo staff medico fisioterapico sassarese. Al 36’ Gigi Scotto scaglia una rasoiata verso la portati Bellarosa: la sfera termina di pochissimo a lato. Stefano Guberti rileva Dudu Kone al 36’. Gianmarco Marcangeli si sposta sula fascia destra con l’ex Roma e Siena a supporto di Gigi Scotto in avanti. Il risultato ancora non si sblocca.





Daniele Bianchi calcia verso la porta, palla deviata e corner. Padroni di casa vicini al gol del vantaggio su cross di Gianmarco Marcangeli, ma l’impatto con il pallone non è felice ed è nulla di fatto. Dopo tre minuti di recupero si torna nello spogliatoio per lo stop di metà gara. Si riparte. Nola sempre molto ruvido nei contatti. Gassama tenta il tiro ma Kajus Urbietis para a terra. Arriva il giallo anche per Ruggiero. Gianmarco Marcangeli e poi Gigi Scotto finiscono a terra in area ma non arriva alcun fischio. D’nglo calcia dimolto alto di sinistro sopra la traversa. Ammonito Gianmarco Marcangeli, che poi lascia spazio a Paolo Palmas. Palumbo sostituisce Alvino.





Ammonizione per Marco Cabeccia. Mister Fabio Fossati butta dentro Luca Scognamillo e Giovanni Piga. Subito pericoloso il Sassari Latte Dolce, ma il risultato non cambia. Al 35’ st Gassama tenta il colpo a giro ma non trova la porta. Pressione biancoceleste. Al 41’ st Gianvito Pertica riceve in area ma il diagonale è fuori bersaglio. Gassama ci prova dalla distanza al 9’’ ma Kajus Urbietis blocca a terra. Tre minuti di recupero, nonostante le tante perdite di tempo soprattutto in fase di rimessa. Finisce 0-0.





Sassari Latte Dolce: Urbietis, Pertica, Tuccio (32’ st Piga), Antonelli, Cabeccia, Bianchi, Arzu, Pisanu (32’ st Scognamillo), Scotto, Kone (36’ pt Guberti), Marcangeli (22’ st Palmas). A disposizione: Garau, Pinna, Gianni, Patacchiola, Scanu. Allenatore: Fabio Fossati Nola: Bellarosa, Ruggiero, Di Maio, Baratto, Russo, Esposito, Alvino (28’ st Palumbo), Acampora, Gassama, Caliendo, D’Angelo. A disposizione: Torino, Pesce, Angeletti, Sannia, Corbisiero, La Monica, Allegretta. Allenatore Rosario Campana Arbitro: Simone Nuzzo di Seregno Guardalinee: Salvatore Nicosia di Saronno e Alessandro Cassano di Saronno

Al “Basilio Canu” di Sennori è di scena il fanalino di coda del girone G, il Nola calcio (4-3-3). Fossati mette in campo Gianmarco Marcangeli e ritrova Michele Pisanu e Nicolò Antonelli dopo lo stop per infortunio. Al 2’ Gigi Scotto calcia una punizione defilato sul vertice sinistro: palla in mezzo, l’azione non concretizza. Dudu Kone resta a terra ed esce zoppicando dal terreno di gioco prima di tornare in gioco e riprendere la posizione in fascia.