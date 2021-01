Porto Torres: debutto vincente per la Key Estate

Dal punto di vista realizzativo, Porto Torres affida le sue fortune alla coppia Mehiaoui-Gomez, con quest’ultimo subito molto coinvolto con la nuova maglia. 8-9 il punteggio al primo mini intervallo. Nel secondo quarto, gli attacchi entrano in partita, i padroni di casa cercano di dare la prima spallata alla gara appoggiandosi sui suoi realizzatori principi. La GSD rientra negli spogliatoi avanti di 5 (24-19) In apertura di ripresa, la Key Estate contiene i tentativi di reazione dei lombardi che, con le buone prestazioni di Diouf e Gabas, autori rispettivamente di 10 e 16 punti, riescono a rimanere in contatto nonostante Porto Torres rosicchi altri due punti (38-31 all’ultimo intervallo).





Il quarto periodo dei sardi è magistrale, ai punti dei soliti noti Mehiaoui e Gomez, si aggiungono quelli, preziosissimi, di Simula e Puggioni che consentono alla GSD di chiudere sul 59-37. “Il ritorno in campo è stato, come previsto, denso di emozioni – dice Bruno Falchi – Abbiamo avuto qualche problema con il tabellone e abbiamo persino rischiato di non giocare. Per fortuna, alla fine, ce l’abbiamo fatta. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra fame, siamo un po’ arrugginiti, ma quanto visto oggi dal punto di vista della mentalità mi fa essere sicuro del fatto che miglioreremo di partita in partita”





TABELLINO KEY ESTATE GSD PORTO TORRES-SPECIAL BERGAMO SPORT MONTELLO SPA 59-37 (8-9, 24-19, 38-31, 59-37) KEY ESTATE GSD PORTO TORRES: Simula 8, Falchi, Congiata, Gomez 22, Puggioni 8, Pedron, Sallis, Mehiaoui 21, Piu, Langiu SPECIAL BERGAMO SPORT MONTELLO SPA: Carrara, Airoldi 2, Spickus, Diouf 10, Segreto, Nava 2, Gabas 16, Canfora 7 ARBITRI: Volpe di Savona e Dettori di Sassari

La squadra turritana inizia bene il suo campionato. Al PalaMura, Mehiaoui e compagni si impongono sullo Special Bergamo Sport Montello SPA con il punteggio di 59-37. Non inganni il risultato finale, la partita sul parquet di casa è stata molto più dura di quanto si possa pensare leggendo il referto. Arrivano i primi due punti della stagione che consentono ai sardi di partire con il piede giusto nel girone B della Regular Season. Nei primi dieci minuti di partita si segna con il contagocce.