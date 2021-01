Dinamo Lab si parte: sabato debutto in casa con Santo Stefano - Diretta su Dinamo Tv

A dieci mesi di distanza dallo stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria il desiderio di tornare sul parquet è tanto e allo stesso tempo c’è tanto lavoro per potersi far trovare pronti dopo il lungo stop ai box. Come sottolinea coach Massimo Bisin alla vigilia del debutto dei suoi ragazzi: “C’è grande curiosità per capire il livello del campionato e come noi ci posizioneremo. Sono estremamente felice per come stanno lavorando i ragazzi, hanno creato un bel gruppo e vederli lavorare in palestra è un piacere. Sono contento perché la Dinamo mi ha dato questa opportunità, in un momento in cui tutte le attività sono ferme; per me poter ricominciare già da un mese è un onore e un piacere”.





Il tecnico biancoblu oltre a guidare la formazione su due ruote ricoprirà anche responsabile tecnico del settore giovanile: “Sembrerebbe che la Federazione stia per sdoganare anche i protocolli delle giovanili quindi speriamo di poter ripartire presto perché avviamo tutti i ragazzi fermi e speranzosi di rientrare in palestra”. La Dinamo Lab si prepara dunque al debutto, con un gruppo rinnovato: “Iniziamo il nostro cammino con uno straniero effettivo in campo, Leandro De Miranda, che ha dimostrato grandi capacità, e il gruppo di italiani che mi sembra ben affiatato: chiaramente il livello tecnico lo misureremo durante il campionato”.





La Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina ha elaborato un format studiato ad hoc per garantire lo start del campionato con due gruppi da quattro squadra che nelle fasi successive si incroceranno. “Il format ideato credo rappresenti il pacchetto più idoneo per iniziare _analizza coach Bisin_ perchè poi sono previste fasi diverse, e con razionalità la Federazione ha composto il calendario. La differenza la faranno i gruppi dove la qualità degli stranieri si mescolerà al talento degli italiani, noi abbiamo sicuramente due stranieri che sulla carta sono di alto livello e un gruppo di italiani che potrà dire la sua. Partiamo con buone aspettative”.





Il debutto di domani ha un doppio significato perché i guerrieri biancoblu esordiranno al Palazzetto dello sport di Sorso, nuovo campo di casa per tutta la stagione: “Siamo stati fortunati perchè ci hanno messo da subito a disposizione il Palazzetto e dobbiamo davvero ringrazia il comune di Sorso, i responsabili della palestra e la società di volley che ci hanno ospitato facendoci sentire a casa nostra. Poter iniziare già lì è stato un grande aiuto perchè è una struttura ideale, a misura, dove ci si allena bene: siamo stati messi nelle condizioni di lavorare al meglio e siamo davvero grati”.





Il calendario pone davanti alla Dinamo Lab i campioni in carica di Santo Stefano, ultima squadra ad aver conquistato il titolo nella stagione 2018-2019. “Santo Stefano ha cambiato parecchio pur tenendo inalterato lo staff tecnico, bisognerà vedere l’impatto dei nuovi arrivati: hanno salutato pedine importanti acquisendo però degli altri giocatori di pari livello, almeno sulla carta, ma come sempre sarà il campo a decidere. Penso che partire con loro sia stimolante, sono l’ultima squadra ad aver vinto il campionato e ad aver giocato la Supercoppa insieme a Cantù, quindi siamo contenti di iniziare con i campioni in carica”.





In chiusura l’auspicio del tecnico della Dinamo Lab: “Fin dal primo giorno l’obiettivo che ci siamo preposti è far gruppo non solo in campo anche fuori, l’altro giorno siamo andati tutti insieme al mare a prendere il caffè ma in generale abbiamo ogni giorno piccoli segnali di situazioni che stanno andando nel verso giusto. Sinceramente quello che mi auguro è di potermi divertire insieme ai ragazzi, onorando tutto il lavoro che stanno facendo che posso assicurare è tanto”. L’appuntamento è fissato sabato, 23 gennaio, alle 15 al Palazzetto dello sport di via Dessì a Sorso per la sfida con Santo Stefano: la partita sarà trasmessa in diretta su Dinamo Tv attraverso la pagina ufficiale Facebook Dinamo Sassari.

