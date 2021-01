Due squadre del Tennis Tavolo Sassari ai nastri di partenza della serie B

La squadra sassarese composta da Marco Sinigaglia, che è proprio modenese, da Marco Poma e Segun Olawale Abayomi è stata appena rinforzata con il leggendario Yang Min, atleta cinese naturalizzato italiano che ha vinto 4 scudetti in Italia e diverse medaglie nelle competizioni internazionali, arrivando al numero 10 della classifica europea e al numero 18 del ranking mondiale. Un acquisto che supporta le ambizioni della società sassarese.





La B femminile invece osserva una formula diversa: concentramento domenica a Prato con le formazioni del girone G. La Tennis Tavolo Sassari affronterà alle ore 10 l'Acsi Pisa e alle 12.30 l'Apuania Carrara. La squadra allenata da Segun Olawale Abayomi è composta tutta da atlete sassaresi: Martina Bonomo, Elena Musio e Laura Pinna.

Nella B1 maschile, girone B, saltato il confronto con l'Apuania Carrara che ha scelto di ritirarsi dal campionato, la società sassarese allenata da Alessandro Poma gioca sabato a Modena (ore 17) contro la Zerosystem Villa d'Oro, altra squadra costretta al riposo nel primo turno per i ritiri. In pratica solo una gara disputata nella prima giornata, col successo del Cus Torino sul Biella per 5-1.