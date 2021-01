Champions League di basket: il Banco di Sardegna espugna la Sinan Erden di Istanbul

4 Nel secondo tempo gli isolani ricacciano indietro la reazione di orgoglio dei padroni di casa e chiudono il match con cinque uomini in doppia cifra. Spiccano il season high in coppa di Marco Spissu con 23 punti e 7 assist, insieme ai 20 di Eimantas Bendzius, in doppia doppia con 10 rimbalzi: ottimo impatto di Stefano Gentile (15 pt con 6/ al tiro) e il solito Miro Bilan (12 pt, 8 rb, 4 as). Nonostante la vittoria dei danesi del Bakken Bears su Tenerife sono gli isolani a staccare il pass per la prossima fase della competizione continentale: secondo il nuovo format le squadre qualificate saranno divise in quattro gruppi da quattro squadre con sorteggio in agenda il prossimo 2 febbraio.





Grandi Giganti! Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Burnell, Bendzius e Gentile, coach Memnum risponde con Trice, Macon, Motum, Jefferson e Koksal. Trice infila i primi punti della partita mentre i sassaresi si iscrivono a referto con Miro Bilan. Bendzius allunga dall’arco e la Dinamo scrive il +5 con la bomba di Spissu. Reazione dei padroni di casa con Motum, autore di 24 punti nella sfida al PalaSerradimigni, che apre un break del Galatasaray da 12-2: nella sfida tra Gentile e Jefferson ci sono due falli sanzionati al giocatore originario di Maddaloni.





L’ex Duke scrive la parità a cronometro fermo mentre Koksal e Macon firmano il sorpasso dei padroni di casa (14-10). Il Banco fatica in difesa, rotazione di uomini per coach Gianmarco Pozzecco e due bombe di Bendzius e Spissu riportano gli isolani in parità e siglano il sorpasso (15-18). I giganti piazzano un parziale di 11-3 e rimettono la testa avanti: terza tripla per il giocatore lituano e lay up di Kruslin, al 10’ è 17-23. Kruslin allunga ancora il break biancoblu monetizzando il fallo avversario, dall’altra parte del campo RJ Hunter ferma l’emorragia dall’arco.





Ma la Dinamo non si ferma, Bendzius infila la quarta tripla e si porta in doppia cifra. Anche Kruslin punisce dai 6.75 ed è vantaggio in doppia cifra 22-32. Miibreak di Miro Bilan per l’ulteriore allungo sassarese, Motum dà ossigeno al Gala. La schiacciata in contropiede di Burnell dice 26-40. Williams e Macon accorciano le distanze, è Marco Spissu però a ricacciare indietro i turchi: il sassarese, a referto con 11 punti in 10’, infila tripla e non sbaglia a cronometro fermo. Alla seconda sirena il tabellone dice 32-46. Nel secondo tempo la Dinamo prova a scappare via con Gentile e Bilan, il Galatasaray però si affida a Macon e dopo aver toccato il -18, accorcia le distanze fino a -11.





Ma la coppia Bilan-Spissu ricaccia indietro l’offensiva turca: l’assist no look di Bilan per la tripla del play sassarese è da top ten (52-66). I sassaresi volano con Burnell e la quinta tripla di Bendzius, i liberi di Katic chiudono la terza frazione 58-73. I padroni di casa aprono gli ultimi 10’ con un parziale di 10-2: tripla and one di Trice, Hunter in lunetta e Macon con il canestro da distanza siderale mentre per Sassari c’è Toni Katic. Bendzius e Spissu conducono il Banco, la tripla del play sassarese dice 68-80. 2+1 di Hunter, risponde Benji dai 6.75 (71-83). Timeout Galatasaray.





Canestro and one di Spissu, lay up di Gentile ed è nuovo+17 sassarese. Scorrono i titoli di coda alla Sinan Erden di Istanbul: il Banco si impone 82-91 e stacca il biglietto per i playoff di Basketball Champions League. Galatasaray - Dinamo Banco di Sardegna 82-91 Parziali: 17-23; 15-23; 26-27; 23-19. Progressivi: 17-23; 32-46; 58-73; 82-91. Galatasaray. Trice 11, Hunter 16, Macon 23, Ermis, Arslan , Motum 6, Jefferson 5, Williams 10, Olmaz 1, Erdeniz, Mrei, Koksal 9, Donat. All. Ekrem Memnum. Assist: Ermis 5 - Rimbalzi:Williams 9 Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 23, Bilan 12, Treier , Chessa, Kruslin 11, Martis, Katic 6, Re, Burnell 5, Bendzius 20, Gandini, Gentile 15. All. Pozzecco Assist: Spissu 7 - Rimbalzi: Bendzius 10 Il commento nel post partita di coach Gianmarco Pozzecco e Jason Burnell.





La vittoria sul Galatasaray vale il biglietto per i playoff di Basketball Champions League, un obiettivo raggiunto da coach Gianmarco Pozzecco che in sala stampa ha commentato il successo dei suoi ragazzi: “Prima di tutto voglio congratularmi con il Galatasaray, tutto lo staff e i giocatori perché hanno disputato una partita davvero dura nonostante non ci fosse nulla in palio, questo per me è davvero importante perché dimostra una determinata mentalità sportiva, quella di essere competitivi comunque.





Hanno giocato per vincere e questo fa onore alla tradizione sportiva di questo club. Proprio per questa ragione abbiamo disputato una buona partita, contro un avversario competitivo, consapevoli di dover vincere per poter centrare la qualificazione ai playoff. Giocare questo genere di basket, segnando 92 punti quì, mi rende felice e ancora più orgoglioso dei miei giocatori e del mio staff perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché non era facile giocare su questo campo, senza uno straniero nel roster, imponendoci in tutti i quarti.





Sono molto contento e secondo me abbiamo meritato di proseguire il nostro cammino nella competizione”. Gli fa eco Jason Burnell: “Abbiamo combattuto e giocato duramente per quaranta minuti, abbiamo disputato una buona partita e siamo stati bravi a restare uniti anche quando il Galatasaray ha provato a rientrare in partita. Siamo stati bravi in difesa e sono orgoglioso dei miei compagni di squadra”.

