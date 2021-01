Stefano Udassi non è più l'allenatore del Sassari calcio Latte Dolce

La società ringrazia mister Stefano Udassi per l'impegno e la professionalità messe in campo in questi anni trascorsi alla guida del club e augura a lui, come uomo e come professionista, le migliori fortune personali e professionali. Ogni decisione riguardante la nuova guida tecnica sarà comunicata a tempo debito attraverso i canali ufficiali.

Lo comunica ufficialmente il sodalizio biancoceleste. "Un rapporto durato due stagioni e mezzo, - si legge in una nota - nel corso del quale la società sassarese ha raggiunto importanti step di crescita consolidandosi come importante realtà nel panorama calcistico regionale e nazionale.