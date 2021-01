Un sassarese alla guida della Vela in Sardegna

Corrado Fara, avvocato sassarese, è stato eletto a Cagliari presidente della sede regionale della Federazione Italiana Vela.





Fara è molto noto nell'ambiente della vela in Sardegna per il suo costante impegno nelle vesti di giudice di regata ma anche come tra i più attivi dirigenti del movimento velistico regionale.





L'avvocato sassarese prenderà il posto del presidente uscente, Massimo Cortese.