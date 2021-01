Alla Torres il difensore centrale Gabriele Vavassori

Nel 2019 viene chiamato dalla Pianese in Lega Pro dove colleziona 7 presenze, al suo primo anno tra i professionisti, prima dello stop al campionato. Giocatore di grande prestanza fisica, con i suoi 191 cm, duttile in tutti i ruoli della difesa, Vavassori ha iniziato questa stagione nel Vado. «Sono pronto – le sue prime parole in rossoblù – per dare una mano alla squadra e sono stato felice di questa chiamata.





Per la prima volta vengo a giocare in Sardegna e per me è importante arrivare in un contesto come questo. Ci sono obiettivi da raggiungere e voglio lavorare insieme ai miei nuovi compagni e allo staff per raggiungerli». Il giocatore ha già svolto due allenamenti con la squadra ed è a disposizione del tecnico per la trasferta di domenica sul campo del Giugliano.

Nato a Magenta, il 13 giugno 1998, Vavassori cresce nel vivaio della Sparta Novara prima di passare alla Pro Vercelli dopo completa il suo percorso nelle squadre giovanili. Debutta in serie D con l’Inveruno nella stagione 2015/2016 per poi passare all’Arconatese dove diventa titolare con 78 presenze in due stagioni.