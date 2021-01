Dinamo Women: sabato arriva il Ragusa

La Dinamo Femminile è pronta al secondo impegno casalingo consecutivo: dopo la battaglia contro San Martino di Lupari, le biancoblu si preparano ad affrontare Ragusa nel match della 3° giornata di ritorno della Techfind serie A1 in agenda sabato alle 16:30.





A presentare il derby delle isole coach Antonello Restivo: “Lavorare per due settimane di fila in casa significa non avere i viaggi e poter curare determinati particolari su cui dobbiamo lavorare e far nostri, è una cosa positiva.





Ci stiamo allenando bene: se penso a tre settimane - un mese fa abbiamo davvero fatto passi avanti, la partita contro San Martino è stata una grande prestazione a livello fisico e mentale. Le ragazze si stanno dedicando molto al lavoro e questo è positivo. Abbiamo l’obiettivo a lungo termine e lo teniamo bene a mente”.





Che avversario è Ragusa?





“Ragusa è cambiata rispetto al girone di andata e noi non potremo giocarcela al completo: loro hanno inserito un giocatrice americana, la Harrison, molto forte ma questo non deve cambiare il nostro atteggiamento come è stato con Venezia e Schio. Quando giochiamo con queste squadre di alta classifica dobbiamo farlo non pensando troppo al punteggio ma con quell’attenzione che in determinati momenti della partita fa la differenza. Come abbiamo visto sabato con San Martino ci sono state delle azioni chiave: quando giochi punto a punto i dettagli fanno la differenza, e noi sabato abbiamo pagato uno di poca attenzione e la non abitudine ad avere quello step mentale; abbiamo commesso degli errori che le avversarie hanno puntualmente punito. Dobbiamo focalizzarci su di noi, dobbiamo cercare di fare un ulteriore step”.





Situazione infermeria?





“La riabilitazione di Cinzia Arioli procede giorno dopo giorno, lei ovviamente viene valutata dallo staff medico e fisioterapico. Sta facendo passi da giganti ma ancora non si può allenare con la squadra e sabato non giocherà. Abbiamo un’altra situazione da valutare e lo staff lo sta facendo”.