Il diluvio non ferma "Partiamo da Zero" - Spettacolo con cavalli e cavalieri della Associazione Equestre

Si è concluso con un brindisi per salutare l'arrivo del 2021 l'evento “Partiamo da Zero”, svoltosi il 31 dicembre scorso, organizzato dal CSI – Comitato Provinciale di Cagliari e patrocinato da Regione Sardegna e Comune del Capoluogo.





Un evento trasmesso in live streaming sul web e che ha attratto migliaia di contatti sia durante la diretta che nei giorni successivi. Nella giornata dedicata agli eventi del Dressage e dell'OCR (corsa a ostacoli), i giornalisti Roberto Betocchi e Fabrizio Serra sono stati affiancati da esperti delle discipline.





A commentare l'esibizione di equitazione è stato Maurizio Orsolini, Istruttore Federale per le discipline olimpiche, Tecnico e Docente Federale di Alta Scuola, Istruttore di 2^ livello Dressage CSI. A dare il contributo durante l'esibizione degli atleti dell'Associazione “Zeroxcuses” sono stati i trainer Gabriella Serri e Luca Desogus.





L'Associazione Caralis Equestre, col suo presidente Stefano Pais in testa, hanno reso possibile la parata delle figure leggiadre disegnate da cavalli e cavalieri, con la meravigliosa colonna sonora suonata dal vivo dal gruppo Flamenco Soul. Complice il tempo inclemente, l'esibizione di OCR è stata effettuata sotto un autentico diluvio, condizioni ideali per gli appassionati di questo sport estremo nato in America e diventato famoso in tutto il mondo.





“E' stata una meravigliosa giornata dello sport – ha detto Maurizio Siddi, presidente CSI Cagliari – grazie alla Regione siamo riusciti a metterlo in piedi e dimostrare come due realtà così diverse possano convivere. Ma non sono solo due mondi e due modi di pensare diversi, altre realtà possono farlo. La nostra idea è quella di promuovere il turismo destagionalizzato, e direi che ci siamo riusciti”.





“In un periodo come questo ci vuole coraggio promuovere il turismo integrato – così l'Assessore al Turismo di Cagliari Alessandro Sorgia – e gli eventi come questi fanno sì che si possa avere promozione del nostro territorio. Iniziative cosi incentivano l'immagine della nostra città”.





L'Assessore allo Sport di Cagliari, Paolo Spano, ha ricordato che dal 1987 l'Ippodromo è stata la sua casa, data la sua passione per i cavalli e la qualifica di Istruttore Federale: “Come Amministrazione abbiamo nelle nostre linee programmatiche le strutture sportive – ha detto – è chiaro che ora è un periodo in cui vi sono altre esigenze.





Ma l’Ippodromo è una struttura che merita una grande attenzione della Giunta. Cagliari è una città per tutti e per tutto l'anno all'aperto, e ipotizzo che un giorno questa struttura possa essere usata per far svernare alcune scuderie, dato che in questa posizione e con questo clima per i cavalli sarebbe un luogo ideale”.