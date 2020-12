L'Amatori Rugby Alghero ai propri ragazzi: "Vi aspettiamo più forti di prima"

I disastri provocati dal Covid in tutto il mondo sono noti, tragedie familiari, economia in ginocchio, una società costretta a cambiare abitudini, rapporti umani distanziati, non più abbracci e strette di mano. Nella vita di tutti i giorni ma anche nello sport, quello professionistico ma soprattutto in quello giovanile. Non è sfuggita a questa drammatica situazione l'Amatori Rugby Alghero, storica società sportiva che vanta un palmares di assoluto valore, che da anni è impegnata soprattutto sulla valorizzazione sportiva dei propri ragazzi dedicando loro una particolare cura e ai quali oggi si rivolgono i responsabili del settore giovanile, il direttore sportivo Ogert Paco e il segretario Luigi Mortello.





"Il 2020 è stato caratterizzato da una serie di vincoli e proibizioni, il Covid 19, ha stravolto la vita di ognuno di noi. Stravolgimento che oltre ad intaccare la sfera sanitaria ed economica ci ha portato a un quasi totale isolamento anche nel settore sportivo. Società di ogni genere si sono trovate a doversi fermare completamente, altre, nel caso dei più fortunati, a riformulare gli allenamenti e gli incontri. È il caso dell'Amatori Rugby Alghero e i suoi Dirigenti che, ottemperando a quanto stabilito dai vari DPCM, ha continuato a regalare ai ragazzi, dai pulcini all' Under18, momenti di allegria e mantenuto alto lo spirito di squadra che infonde questo favoloso sport.





Abbiamo voluto scrivere questa nota - aggiungono Paco e Mortello - per ringraziare a nome della società tutti i ragazzi per il loro impegno e il sacrificio , ma soprattutto tutti i genitori che ci hanno dato fiducia, consentendo al comparto tecnico di continuare una preparazione tecnica e fisica, seppur ridotta. L'auspicio è quello di ritornare pian piano alla normalità, nella certezza che il Presidente della società, Franco Badessi, insieme a tutta la dirigenza vi aspettano più forti di prima."