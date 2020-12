Arriva un portiere per la Torres

«C’era stato già un contatto per venire a Sassari lo scorso anno ma poi non se ne fece nulla – le sue prime parole in rossoblù - ma ora sono felice di essere arrivato alla Torres perché è una piazza che mi ha sempre stimolato. Mancano ancora un’infinità di partite alla fine del campionato, ci sono stati innesti, è cambiata la guida tecnica e sono convinto che potremo fare grandi cose».

Arriva un rinforzo di esperienza per la difesa rossoblù. Vestirà la maglia della Torres il portiere, classe ‘91, Valerio Frasca. L’estremo difensore arriva dall’Aprilia, squadra con cui ha iniziato la stagione con 4 presenze prima di decidere di approdare in rossoblù. Frasca ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Roma e ha collezionato 180 presenze in Serie D e 20 in Serie C tra Albalonga, Monterosi, Nuorese, Sora, Pro Patria, Sorrento, Villacidrese ed Arezzo.