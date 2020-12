Alghero: affidati in gestione 4 impianti sportivi

I quattro impianti affidati sono la palestra Luca Manchia, il campo di calcio La Taulera, la Palestra Mariotti e la palestra Vittorio Corbia. Il procedimento amministrativo prende il via con delibera di Giunta del dicembre 2018, per poi estendersi successivamente nel 2019 nel 2020 con le determinazioni di indizione gara e di aggiudicazione. La palestra “Luca Manchia” è affidata all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Scuola Pallacanestro Alghero”, il campo di Calcio “La Taulera” alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Sporting Sa Segada”, la palestra del Mariotti alla PGS Associazione di Promozione Sportiva e la palestra “Vittorio Corbia” alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Mercede Basket Alghero”.





La durata del contratto è fissata in sei anni, periodo considerato necessario al recupero degli investimenti da parte del gestore nell’ambito della proposta progettuale di riqualificazione, gestione e conduzione dell’impianto sportivo, depositata agli atti di gara. Ad inizio 2021 l’Amministrazione precederà alla chiusura di altri due procedimenti di affidamento. Anche il campo di Rugby e l’impianto di calcio-atletica, entrambi a Maria Pia, seguiranno la stessa strada delle altre strutture, con la prevista sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di gestione.





Il procedimento curato dall’ Assessorato al Demanio e dall’Assessorato allo Sport continua ora ulteriori iniziative avviate ad Agosto 2020. Il programma degli Assessori Giovanna Caria e Maria Grazia Salaris vuole rimettere in sesto strutture affidati a terzi con contratti scaduti oppure prorogati, ma che ormai da tempo hanno perso funzionalità e alcuni di questi versano ormai in condizioni strutturali e manutentive non ottimali, anche di rispetto della normativa vigente. Si tratta di strutture che necessitano di interventi di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento più o meno rilevanti affinché possano continuare a svolgere la funzione fisiologica per la quale sono stati realizzati.





Gli impianti messi a bando in estate sono a Sa Segada, a Maristella e il “San Marco” di Fertilia ( tutti campi di calcio ), l’impianto di Baseball di Maria Pia e i campi di tennis e calcetto di via Tarragona. Per i primi tre si dovrà procedere ad ulteriore avviso pubblico, in quanto non hanno avuto esito, mentre per i campi di baseball e di tennis si sta definendo il percorso con le società che hanno presentato offerta. In questo caso l’Amministrazione ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di valorizzazione dei beni attraverso una forma speciale di partenariato con i soggetti del mondo dello sport.





La gestione dell’impianto è infatti gratuita e non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte dell’Ente per la realizzazione del progetto presentato. In virtù della normativa di riferimento, la durata minima dell’affidamento delle gestione è di 5 anni, che possono essere implementati in ragione dell’entità degli investimenti sull’impianto per un periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori.

Procedure che si concludono per quattro impianti sportivi comunali con l’affidamento del servizio di gestione e riqualificazione. Prosegue il programma dell’Amministrazione volto a valorizzare campi sportivi e palestre comunali attraverso l’affidamento alle società sportive. Il 2021 si apre con i migliori auspici e condizioni per la ripresa delle attività sportive.