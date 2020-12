Straordinaria Dinamo: sotto di 18 batte il Brescia 100 a 87

Doppia cifra anche per Jason Burnell (13 pt), come sempre decisivo per energia. La Dinamo chiude il 2020 nel migliore dei modi, con una vittoria -la quarta nelle ultime cinque partite- importantissima in chiave Final Eight. Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Burnell, Bendzius e Gentile, coach Buscaglia risponde con Cline, Chery, Crawford, Burns e Moss.Miro Bilan infila i primi punti della partita, Bendzius raddoppia su assist di Burnell. Brescia però risponde con un break di Chery: canestro e tripla sfruttando la distrazione dei padroni di casa. Burns e Moss allungano il parziale a 12-0. Timeout Dinamo.





Reazione isolana condotta da Miro Bilan: il centro croato sigla 4 punti ma non monetizza il libero addizionale, Spissu firma il 6-0 (10-12). Burns allunga e Spissu sfrutta il fallo di Kalinoski riportando i suoi a un possesso. Ma Brescia è implacabile e piazza un 12-0 mentre il Banco va in completo burnout offensivo. Prova a riordinare le idee coach Pozzecco, la bomba di Kruslin sblocca i giganti ma Bortolani punisce da fuori e chiude la prima frazione 15-31.





Nel secondo quarto il Banco prova a riportarsi a contatto con un super Miro Bilan, primo in doppia cifra nelle file sassaresi, e Bendzius. Moss mette la terza tripla della sua partita per il nuovo+ 16. Burnell e Bendzius conducono i padroni di casa, storie tese tra Moss e l’ala sassarese. I lombardi sono in fiducia e continuano a bombardare dall’arco con oltre il 54%. Spissu punisce dall’arco e suona la carica ai suoi, anche Bendzius colpisce dai 6.75 e chiude un gioco da 4 punti su fallo di Moss. Seconda tripla di fila per il play sassarese (36-43). Il terzo fallo di Kruslin lo confina in panchina, la Dinamo continua la sua corsa e si riporta a -5 con un parziale di 15-3.





Alla seconda sirena è 41-46. Bendzius apre il secondo tempo mettendo a referto il tredicesimo punto personale, gli ospiti però partono forte e scrivono un 6-0 Reazione isolana con Bilan e Burnell, ma la Leonessa riporta il vantaggio in doppia cifra con due giocate del duo Cline-Kalinoski (47-58). Miro Bilan sale in cattedra, diventa il rebus della difesa e porta a casa due falli avversari che gli permettono di accorciare a cronometro fermo. Il contropiede di Spissu dice 6-0 e -5 Dinamo (53-58).





Il play sassarese, che nel mentre ha raggiunto Drake Diener al secondo posto alla voce assist nella storia della Dinamo, allunga ancora il parziale e infila la tripla del -2. Risponde Moss con 2+1, ma Gentile ristabilisce la parità a quota 61 sfruttando il fallo di Sacchetti con 2’56’’ nel terzo quarto. Il Banco si accende: Bilan punisce la difesa avversaria e Burnell chiude il contropiede per il primo soprasso del match (65-63). Il quarto fallo di Spissu costringe il play sassarese alla panchina, Kruslin incassa il fallo in attacco di Chery: ilcroato poi punisce dai 6.75.





La Dinamo firma il +4 con Gentile, anche lui sanzionato con 3 falli: il tiro rocambolesco allo scadere di Moss, top scorer della Leonessa con 16 punti, chiude al 30’ 71-69. Due triple di Kruslin aprono l’ultima frazione, anche Gentile si unisce al bombardamento ed è 80-69. Treier allunga ancora, mentre Burns sblocca i suoi monetizzando il quarto fallo di Kruslin dopo quasi 4’ di digiuno. Gentile e Burnell trascinano i sassaresi, JB firma il +15.





La Dinamo conduce con un break di 15-2. TJ Cline firma in solitaria un controparziale di 6 punti: quando mancano 4’27’’ la panchina biancoblu ci vuole parlare su (86-77). Sassari ricaccia indietro la Leonessa con al giocata spettacolare di Burnell e Spissu dall’arco, Cline si carica la squadra sulle spalle e infila il sedicesimo punto personale (91-81). Gli ultimi 100’’ sono di grande intensità, il canestro di Burnell mette in cassaforte la vittoria e quando Spissu monetizza l’antisportivo fischiato a Crawford scorrono i titoli di coda. Finisce 100-87.





Dinamo Banco di Sardegna – Pallacanestro Brescia 100-87 Parziali: 15-31; 26-15; 30-23; 29-18. Progressivi: 15-31; 41-46; 71-69; 100-87. Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 23, Bilan 19, Treier 3, Kruslin 12, Devecchi, Katic, Re, Burnell 13, Bendzius 18, Gandini, Gentile 11, Tillman 2. All. Pozzecco Assist: Gentile 6 - Rimbalzi: Bilan 13 Brescia: Cline 16, Vitali, Parrillo, Chery 11, Bortolani 10, Ristic 4, Crawford 8, Burns 15, Kalinoski 3, Moss 16, Sacchetti 4, Ancellotti. All. Maurizio Buscaglia Assist: Chery 7 - Rimbalzi: Burns 7



Le parole di coach Gianmarco Pozzecco nel post partita di Dinamo-Brescia “Ci sono varie considerazioni da fare su questa partita, la prima è che nella pallacanestro di oggi c’è equilibrio, il valore delle squadre è simile e ogni squadra è capace di giocare un’ottima pallacanestro e bisogna accettare che il fattore casalingo è quasi inesistente senza il pubblico, infatti all’inizio Brescia ha giocato una partita stratosferica e noi abbiamo subito.





Poi voglio sottolineare che noi siamo una squadra vera, mai come in questo momento da quando sono qui a Sassari, ho un rapporto clamoroso con il presidente e con il mio staff, mi fido ciecamente di loro e oggi ho lasciato spazio nel secondo tempo come era già successo a Cremona. Questo mi rende veramente felice, i ragazzi la vivono con grande rispetto, in più per un periodo dipendevamo troppo dal quintetto titolare mentre oggi abbiamo visto che il nostro miglior quintetto è stato quello con Katic e Treier in campo e questo per me è un grandissimo segnale. Di quest’anno che finisce mi porto via soprattutto i rapporti umani e l’incazzatura con il presidente Sardara che si è poi risolta nel migliore dei modi”.

