Sport Rinviata Formia - Torres

A seguito dell’impossibilità di eseguire i test previsti dall’aggiornamento Protocollo del 2/12/2020, in relazione alla convenzione affidata alla Federlab, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato in data odierna che la gara in programma domenica 13 dicembre Insieme Formia – Torres, è stata rinviata a data da destinarsi.