Prosegue la campagna di potenziamento della Torres: arriva un difensore

Si mette in mostra nelle stagioni successive, nella Primavera dell’Ascoli (con 26 presenze e 3 gol) e nella prima squadra del Montevarchi in serie D, nella sua miglior stagione con 35 presenze e 3 reti realizzate. Nel 2018 torna a vestire la maglia del Gubbio, ma questa volta in Lega Pro, collezionando 15 presenze e il suo primo gol tra i professionisti.





Nella scorsa stagione ha militato nel Foligno, con 24 presenze e 2 marcature, e ha iniziato la stagione 2020/2021 nel Campodarsego prima del passaggio in rossoblù. «Non vedo l’ora di iniziare – le sue prime parole in rossoblù - perché venire in questa squadra vuol dire venire a prendersi delle responsabilità. E’ sicuramente una piazza che dà stimoli in più e mi sento molto bene fisicamente. Conosco Ponsat per aver giocato con lui ma sono sicuro che mi troverò bene con tutti e sono pronto a lavorare duramente per farmi trovare pronto».

La Torres comunica di aver perfezionato l’arrivo in maglia rossoblù del difensore centrale Lorenzo Schiaroli. Nato a Urbino, classe 1998, Schiaroli cresce nelle giovanili del Gubbio, squadra nella quale debutta da under in serie D nella stagione 2015/2016.