La Torres rinforza l'attacco

Torna in serie D, e con 6 gol vince il campionato con la Reggiana per approdare lo scorso anno all’Arzachena collezionando altre 6 reti. Ha iniziato questa stagione al Campodarsego (6 presenze). «Perché ho scelto di venire qui? Perché tutti mi hanno parlato benissimo della Torres, so che qui ci sono una piazza e una società ambiziose. Ricordo bene, da ex avversario, la gara dello scorso anno al Vanni Sanna, sotto la pioggia, e sono felice di poter vestire questa maglia importante.





Le cose non sono iniziate nel migliore dei modi in termini di risultati ma il campionato è molto lungo e sono certo che potremo fare bene lavorando tutti con lo stesso obiettivo». Nei giorni scorsi la Torres ha perfezionato l’uscita di Danilo Ruzzittu e Stefano Sarritzu e ad entrambi la Società augura le migliori fortune.

Nel 2016, suo ultimo anno da under, con la maglia della Correggese, si mette ancora in luce segnando 17 gol in 26 partite e vincendo i playoff. Attaccante tecnico, con le caratteristiche di seconda punta, abile nel dribbling, Ponsat viene chiamato tra i professionisti in Lega Pro, prima a Forlì (6 gol), e poi a Monza (2 reti), dove ha avuto come compagno di squadra Maicol Origlio, oggi in rossoblù.