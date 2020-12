Quando Tore Burruni torno ad Alghero campione del mondo

Una folla festante aveva invaso la pista, decine di migliaia di persone provenienti da tutta la Sardegna, tantissimi i sassaresi, avevano raggiunto la Riviera del Corallo per rendere omaggio a un grande pugile, uno straordinario sportivo che a 32 anni aveva demolito quel tailandese pieno di pretese, economiche si intende, in un match indimenticabile nel panorama pugilistico mondiale. Quella giornata per chi l'ha vissuta sulla polverosa pista dell'aeroporto, provoca, seppure sono trascorsi 55 anni, una forte commozione.





Si piangeva di gioia, ed è un bel piangere, nel vedere il piccolo grande pugile algherese,quinto italiano a conquistare la cintura mondiale dopo Carnera, D’Agata, Loi e Mazzinghi, scendere dalla scaletta, emozionatissimo anche lui, allargare le braccia, quasi volesse abbracciare quella marea umana che gridava in lacrime il suo nome. Burruni fu ricevuto in pompa magna in Comune, dalle autorità locali, e fu festeggiatissimo per settimane come ricorda la foto che pubblichiamo in occasione della festa delle matricole sassaresi che, proprio in onore dell'algherese campione del mondo, si tenne nell'allora Grand Hotel Esit di piazza Sulis ad Alghero.





Molti dei protagonisti di quella serata si riconosceranno. Altri, putroppo, non ci sono più. Riproponiamo ai nostri lettori un video girato dalla Rai con il giornalista Giannì Minà nel quale si racconta la storia sportiva, e non solo ,dell'uomo che fece parlare di Alghero in tutto il mondo. Video che si conclude proprio con l'arrivo in aeroporto di Tore Burruni. (g.o.)

Qualche giorno dopo il 23 aprile del 1965, Tore Burruni tornò a casa dopo aver conquistato il titolo di campione del mondo di pugilato battendo a Roma il thailandese Pone Kingpetch, al suo arrivo in aeroporto lo scalo aveva cessato tutte le sue funzioni in termini di sicurezza.