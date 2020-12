Seconda vittoria consecutiva per il Sassari calcio Latte Dolce

Gigi Scotto vede Caputo appena fuori dai pali e cerca il colpo, ma il portiere riesce ad arretrare e controlla. Sassari Latte Dolce aggressivo, Michele Pisanu prova la botta da fuori area, ma non centra il bersaglio. L’Afragolese tenta di reagire. Kajus Urbietis libera l’area ma la palla finisce sui piedi di Giordano che mette al centro dove Sogni spara in rete per l’1-0 avversario. Arzu spinge sulla fascia destra. Botta per Marcangeli che esce a bordo campo a farsi medicare prima di rientrare sul terreno di gioco. Tiro di Daniele Bianchi (31’) parato a terra da Caputo.





Brutta entrata su Gigi Scotto, l’arbitro lascia correre. Ancora Sogno prova a sorprendere il numero uno biancoceleste dal limite, ma Urbietis para sicuro. Scotto subisce un altra brutta entrata, per Sogno arriva il cartellino giallo. Bianchi tenta la conclusione a giro ma Caputo blocca il pallone. Percussione insistita di Energe sulla destra, chiude la retroguardia sassarese. Fiondata di Scotto alta sopra la traversa al 44’, poi tutti negli spogliatoi per l’intervallo. Si riparte senza cambi, ma si scalda l’intera panchina biancoceleste. Fabrizio Roberti sostituisce Marcangeli. Nicolò Antonelli di autorità su Fava.





La cosa di Energe si ferma solo in calcio d’angolo, Carrotta impatta bene sul pallone ma la conclusione finisce di poco a lato. Michele Pisanu la mette per Roberti: gran colpo di testa e grande parata di Caputo a sventare lìoccasione del pareggio. Dentro Stefano Guberti per Pisanu. Giallo per Carrotta. Esposito sostituisce l’autore del gol, Sogno. Al 24’ del secondo tempo Roberti cala l’asso: bordata imparabile e parità ristabilita: 1-1. Masecchia butta in mischia De Rosa e Marotta. Padroni di casa che aumentano i miei e premono a caccia del vantaggio. Al 37’ st Guberti prova il numero ma sbaglia di poco, poi è lui ad innescare lezione che porta Dudu Kone a realizzare la rete del sorpasso: 2-1.





Proprio Kone lascia spazio a Simone Patacchiola. Giallo a Marotta. Quattro minuti di recupero. Ammonizione per Lagnena. Fischio finale, e importante vittoria per il team biancoceleste. Sassari calcio Latte Dolce: Urbietis, Tuccio, Arzu, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (40’ st Patacchiola), Pisanu (15’ st Guberti), Scotto, Piga, Marcangeli (5’ st Roberti). A disposizione: Garau, Pireddu, Gianni, Pinna, Serra, Scognamillo.





Allenatore: Udassi Afragolese: Caputo, Lagnena, Carrotta, Marzullo (28’ st De Rosa), Fava, Energe (30’ st Marotta), Giordano, Marigliano, Liguoro (46’ st Percuoco), Nocerino, Sogno (21’ st Esposito). A disposizione: Salzano, Liguori, Della Monica, Oliva, Riccio. Allenatore Masecchia Arbitro: Giorgio Bozzettodi Bergamo Guardalinee: Mrat Fiore di Genova e Giannantonio Martone di Monza Reti: 20’ pt Sogno (AFR); 24’ st Roberti (SSLD), 38’ st Kone (SSLD)

Recupero della sesta giornata di campionato al “Basilio Canu” di Sennori. Si gioca contro l’Afragolese, si torna sul sintetico sennorese a distanza di settimane dall’ultima uscita casalinga in occasione della sfida al Formia. Federico Pireddu torna a sedersi in panchina dopo l’infortunio. In recupero Paolo Palmas e Gigi Scanu. Out Carlo Nurra. Botta da ultimo minut per Matteo Gadau. In campo sulle corsie esterne d’attacco Dudu Kone, autore della doppietta vittoria ad Artena, e Gianmarco Marcangeli. Al 3’ Tommaso Arzu Mette in mezzo da sinistra, la difesa ospite manda in angolo.