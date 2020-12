Sconfitta casalinga per le ragazze della Dinamo

Nel secondo tempo Empoli sfrutta le rotazioni e mette in difficoltà la Dinamo con la zona, limitando Kennedy Burke sotto le plance. Al 38’ il Banco perde Fekete (in doppia doppia con 12 pt, 10 rb) per infortunio ed Empoli piazza il break decisivo.





Adesso le ragazze di Antonello Restivo dovranno smaltire le scorie e focalizzarsi sul prossimo impegno casalingo, il secondo consecutivo in programma sabato prossimo alle 20:30 contro Broni. Coach Antonello Restivo manda in campo Calhoun, Arioli, Mataloni, Fekete e Burke, Empoli risponde con Smalls, Baldelli, Ravelli, Narviciute e Mathias. Ad aprire le danze sono le toscane a segno con un break di 5-0, le isolane sui sbloccano con Fekete dall’arco seguita dal capitano Arioli.





Le Dinamo Women approcciano bene difensivamente e chiudono la via del canestro alle avversarie mentre nell’altra metà campo colpiscono bene dall’arco. Con la seconda tripla della giocatrice slovacca e il canestro di Sierra Calhoun le isolane scrivono 11-0 e coach Cioni chiama minuto (11-5). Le ospiti escono bene dal timeout e fermano l’emorragia con Ravelli dai 6.75, ma le padrone di casa continuano la loro corsa, con i primi punti del match di Kennedy Burke.





Cinzia Arioli sfrutta l’antisportivo commesso da Ravelli, mentre per Empoli si accende Chagas. Minibreak Use Basket che si riporta a un possesso di distanza, la tripla di Chagas allo scadere chiude il primo quarto 20 pari. In avvio di seconda frazione c’è il parziale biancorosso firmato Mathias-Baldelli, Burke sblocca le sassaresi ma Empoli prosegue la sua corsa e scappa sul +7 con il decimo punto personale di Chagas (25-32). Il capitano biancoblu -ormai oltre la doppia cifra- suona la carica alle compagne e chiude il contropiede aperto da Pertile, Kennedy Burke lavora bene sotto le plance e con il settimo fallo subito l’inossidabile Arioli (13 punti nei primi 20’) riporta Sassari a un possesso (33-35).





L’undicesimo punto personale di Burke dice 35 pari: l’americana in lunetta firma anche il sorpasso, extrapossesso sassarese con Michaela Fekete (9 pt, 5 rb) che chiude il primo tempo sul 38-35. Il secondo tempo si apre con il canestro di BBurke, ma Empoli piazza un parziale di 9-0 che convince coach Restivo a chiamare minuto. Margherita Mataloni sblocca le sassaresi, botta e risposta dall’arco tra Ravelli e Arioli, a quota 16 punti. Con un break da 12-2 Empoli scrive il vantaggio in doppia cifra sul 47-58. Le Dinamo Women riducono il gap con Burke e l’asse Cantone-Fekete, la bomba di Calhoun suona la carica e scrive il -6. Al 30’ il tabellone dice 54-60.





L’ultimo quarto si apre con Mathias, ma due triple di Chiara Cantone riportano Sassari a un solo possesso di distanza (60-62). Reazione toscana con Ravelli e Mathias per il nuovo +5 biancorosso. Le americane del Banco accorciano ancora ma Mathias trascina Empoli avanti. Bomba da distanza siderale di Chiara Cantone, la terza della giocatrice classe 2000, per il 67-69 con 4’18’’ da giocare. Un infortunio costringe Michaela Fekete (12 pt 10 rb) a lasciare il parquet, confusione in campo per un’infrazione dei 24’’ inizialmente non fischiata. Use Basket infila 4 punti di fila con Smalls e Baldelli, sul cronometro 2’ (67-73).





Mathias domina sotto canestro e firma il nuovo +10 toscano, al PalaSerradimigni finisce 67-77. Dinamo Women – Use Basket Empoli 67-77 Parziali: 20-20; 18-15; 16-25; 13-17. Progressivi: 20-20; 38-35; 54-60; 67-77. Dinamo Femminile. Calhoun 8, Arioli 16, Mataloni 4, Costantini, Gagliano, Fekete12 , Cantone 9, Burke 18, Scanu, Pertile, Fara. All. Antonello Restivo Empoli. Smalls 13, Ruffini, Premasunac, Lucchesi, Chagas 22, Baldelli 9, Ravelli 11, Manetti, Narviciute 2, Mathias 20. All. Alessio Cioni

