Torres - Vis Artena domenica in diretta tv e in chiaro

Le successive gare casalinghe saranno trasmesse su TORRES TV a pagamento tramite ticket, fatta eccezione per gli abbonati rossoblù della stagione 2020/2021 per i quali il segnale arriverà in modalità gratuita. Questo per garantire a chi ha già pagato di poter usufruire del servizio per il periodo in cui perdurerà la chiusura dello stadio.

Domenica 6 dicembre, allo stadio Vanni Sanna, con fischio d’inizio ore 14:30, la Torres scenderà in campo contro la Vis Artena per il recupero della 6^ giornata di serie D. Si giocherà a porte chiuse. La gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di TORRES TV e, in via del tutto eccezionale, trattandosi di un recupero, la partita sarà visibile in chiaro.