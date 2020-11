Hertz a tutto campo: sulle maglie della Dinamo Maschile, Women e Lab

La Dinamo rappresenta l’unica realtà ad avere tre squadre nelle principali ribalte con Dinamo maschile, Dinamo Lab, saldamente nel campionato di serie A della Federazione Pallacanestro in Carrozzina e la neonata Dinamo Femminile, al debutto nella Techfind serie A1 in rosa. Un primato che rende il club di via Roma un’eccellenza che condivide con sponsor e partner con cui ha iniziato il suo cammino. Hertz fornirà alcuni veicoli al roster e allo staff tecnico della prima squadra maschile, e metterà a disposizione della Dinamo Femminile e Dinamo Lab i mezzi durante le trasferte del campionato, con particolare attenzione alla Dinamo Lab cui saranno forniti mezzi speciali per il trasporto dei portatori di handicap.





Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia ha commentato così: “Sono molto orgoglioso che in un anno così complicato possiamo allietarci di aver raggiunto questo importante traguardo. 60 anni di attività in un paese che amiamo e ci fregiamo di promuovere oltre che con il nostro business del noleggio, anche attraverso numerose iniziative come questa. Il mondo dello sport in generale e del basket vive della forza dei suoi valori, da cui ci sentiamo accomunati, e rappresenta una fonte inesauribile di energie positive. Voglio ringraziare tutti i componenti della squadra Hertz Italia e Dinamo che mettono ogni giorno la voglia e l’impegno per vincere le sfide che si presentano anche nei momenti più difficili come quello che stiamo attraversando”.





Grande soddisfazione per il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara: “Siamo orgogliosi di proseguire il viaggio con Hertz e siamo felici che abbiano voluto sposare il nostro progetto, per cui siamo l’unico club impegnato in tre competizioni di serie A con squadra maschile, femminile e Dinamo Lab, nella sua globalità. In questo momento delicato più che mai riconosciamo l’importanza del fare squadra e siamo contenti di confermare la fiducia e la profonda condivisione di valori e obiettivi con un’azienda leader del settore”.





Hertz. The Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio attraverso i marchi Hertz, Dollar e Thrifty, in circa 10.200 agenzie corporate e licenziatarie in Nord America, Europa, Caraibi, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda.





Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car presso gli aeroporti ed è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale. Oggi servizi volti a soddisfare ogni esigenza e bisogno come Hertz Gold Plus Rewards, il sistema di navigazione satellitare NeverLost®, il servizio Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot e gruppi di auto speciali come Adrenaline, Dream Collection, Premium e Selezione Italia, mettono Hertz in una posizione di vantaggio rispetto ai competitor.





Hertz Corporation è anche proprietaria della compagnia Donlen, leader nella gestione della flotta e nel leasing di veicoli, del marchio Firefly e opera in numerosi mercati internazionali anche nel settore del noleggio orario tramite Hertz 24/7 e della vendita di auto usate tramite il programma Rent2Buy. Maggiori informazioni sulla compagnia sono disponibili su www.hertz.com

