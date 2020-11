Un play per i bianco blu: Toni Katic

Katic ritrova in Sardegna coach Gianmarco Pozzecco e i compagni di squadra Miro Bilan e Filip Kruslin, con cui ha giocato nel Cedevita dal 2015 al 2017 con Poz nei panni di assistant coach. Nato a Makarska, ha disputato la sua carriera tra Croazia e Bosnia Erzegovina: dal 2015 al 2019 ha vestito la maglia del Cedevita Zagabria, debuttando nelle principali competizioni continentali.





Con il Cedevita ha conquistato tre titoli nazionali consecutivi (2015-16, 2016-17, 2017-18), quattro Coppa di Croazia (2016, 2017, 2018, 2019) e la Supercoppa di Lega Adriatica (2017). Nella passata stagione nelle file del Cibona Zagabria ha disputato l’Aba League, chiudendo con 6.5 punti e 2.7 assist di media. Nel 2018 ha indossato la maglia della Nazionale croata, insieme ai connazionali Bilan e Kruslin, disputando le qualificazioni ai Mondiali 2019.

La Dinamo Banco di Sardegna annuncia che è stato raggiunto un accordo per l’ingaggio dell’atleta Toni Katic. Classe 1992, 188 centimetri per 82 chilogrammi, il playmaker croato arriva a Sassari come rinforzo dopo il grave infortunio occorso a Vasilije Pusica.