Sport Trofeo Città di Ozieri di tennis: algheresi protagonisti

Prestazioni decisamente positive per i portacolori del Tennis Club Alghero nella sesta edizione del Trofeo Città di Ozieri di tennis. Il torneo di Terza e Quarta categoria ha visto al via settantasette atleti nel tabellone maschile e ventidue in quello femminile. Nel torneo femminile, finale per Anastasia Ogno (3.3), che ha ceduto la finale solo al match tie-break, 6-2 4-6 10-7, contro la 3.2 Carolina Cicu (Torres). Derby algherese nella finale maschile, con Alessandro Concu (3.1) che ha regolato 6-1 6-0 il compagno di circolo Nicolò Serra (3.3).