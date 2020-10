Sport Torres Calcio: un altro calciatore positivo al Covid

Dopo i due casi registrati ieri un terzo calciatore della Torres è risultato positivo al tampone privato effettuato oggi. Il calciatore è rientrato in Sardegna dopo la trasferta campano/laziale, sta bene e si trova in isolamento fiduciario. Si attende ulteriore verifica da parte dell'ATS. Sono risultati negativi al tampone altri quattro giocatori rossoblù, presenti anch'essi alla trasferta della scorsa settimana. Per tutti era già stato disposto isolamento preventivo.