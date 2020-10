Sport Calcio serie D: causa Covid non si disputerà Torres-Vis Arena

La Società informa di aver avuto comunicazione ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti della positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra della Vis Artena, prossimo avversario dei rossoblù. Tenuto conto del protocollo predisposto dall’ATS competente per territorio, per cause di forza maggiore la gara Torres – Vis Artena, in programma domenica 1° novembre e valida per la 6° giornata di serie D, è stata rinviata a data da destinarsi.