Per il Tennis Club Alghero prosegue a gonfie vele il campionato di serie D

In doppio, Ogno e Razzuoli hanno fatto percorso netto contro Murtas e Martina Azzeni. Dieci in giochi ceduti dal Tc Alghero A di capitan Davide Scanu al Ct Castelsardo A, nella D3 maschile. Alessandro Concu (3.1) ha regolato 6-1 6-0 il capitano ospite Danilo Romano (3.5), Davide Scanu (3.3) ha battuto con un doppio 6-3 Mario Posadinu (4.2) e Nicolò Serra (3.4) non ha concesso game a Giorgio Sanna (4.nc).





In doppio, è arrivato il 6-3 6-0 di Scanu/Concu a Posadinu/Romano. In D4, i ragazzi di capitan Francesco Ruiu hanno perso appena quattro giochi contro il Cus Sassari B. Francesco Sini (3.3) ha battuto 6-0 6-1 il capitano sassarese Antonio Carta (4.3), Giorgio Alias ha regolato 6-1 6-0 Giovanni Luca Barranca (4.4), mentre il doppio composto da Alias e Federico Delogu ha superato Carta/Barranca 6-1 6-1.

Ancora un tris vincente per il Tc Alghero. Le compagine che rappresentano nella serie D regionale il circolo di Maria Pia non si fermano: vittoria per 0-4 nella D1 femminile sui campi del Tennis Dolia, 4-0 al Ct Castelsardo A nella D3 maschile e 3-0 al Cus Sassari B nella D4. Nei singolari giocati a Dolianova, Chiara Razzuoli ha regolato 6-0 6-1 Alessia Sara, Anastasia Ogno non ha concesso neanche un game ad Aurora Murtas, mentre Claudia Bardino ha superato 6-4 6-1 Yasmine Orru.