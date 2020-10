Sport L'algherese Cecilia Gobbino rappresenterà la Sardegna di Karate al campionato nazionale

Si sono svolte a Cabras le selezioni per una rappresentativa di karate Fijlkam da inviare a Roma per un campionato nazionale di delegazioni regionali. Atleti da tutta la Sardegna, già medagliati ai campionati regionali, hanno partecipato, praticamente una selezione tra i migliori atleti della federazione.



Cecilia Gobbino vi ha partecipato guadagnandosi l 'ambito privilegio di rappresentare la Sardegna sia nel kata( forme) che nel kumite( combattimento). L unica selezionata nelle 2 discipline. Questo grande onore invoglia ad allenarsi sia l atleta algherese che i colleghi di palestra che quotidianamente, sabato e festivi compresi, lo fanno nei locali di via Vittorio Emanuele 113 .