Mondiale di kart: grande prestazione dell'algherese Daniele Demartis (video)

Daniele Demartis ha partecipato al mondiale organizzato dalla Vortex Tony kart, un appuntamento internazionale che richiama i più forti piloti in circolazione. Una competizione quindi di altissimo livello dove l'algherese, pilota ufficiale PCR Factory , ha dimostrato di primeggiare in tutte le condizioni meteo postando la Sardegna in cima alla classifica mondiale. Daniele inoltre si è piazzato al terzo posto tra gli Italiani presenti nella competizione.

Il pilota, classe 2004 , ha conquistato il sesto posto assoluto nel mondiale Karting Rok cup by Vortex nella pista di Franciacorta. Il campione sardo conferma di essere tra i più veloci del mondo nella categoria senior rok riuscendo a competere alla pari con avversari accreditati e di grande esperienza.