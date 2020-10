Torres Calcio: arrivato l'attaccante Belli

I risultati di queste prime gare non sono stati buoni ma il campionato è appena iniziato e sono certo che potremo fare molto bene perché ho trovato un ottimo gruppo. Io posso dare in più la mia esperienza, visto che sono tra i più “vecchi” e farò quello che so fare, creare occasioni per far segnare i compagni e quando avrò la possibilità farlo io stesso. Sono molto motivato, forse come non lo sono mai stato, perché conoscendo questa piazza e le aspettative credo che gli obiettivi di vittoria combacino esattamente con i miei».





In carriera tra serie C2, serie D ed Eccellenza, Belli ha vestito anche le maglie di Ternana, Castel Rigone (vittoria campionato serie D), Martina Franca, Villabiagio (vittoria campionato di Eccellenza, Coppa Italia regionale e nazionale), Flaminia Civita Castellana e Tolentino per un totale in carriera di 187 presenze e 42 gol.





Giocatore votato all’attacco, rapido e tecnico, Belli ha iniziato la carriera da trequartista per poi rivestire il ruolo di esterno, sia destro sia sinistro, con propensione al gol e all’assist. Il giocatore si è già unito al gruppo rossoblù a disposizione di mister Gardini in vista della prossima sfida di campionato contro la Nocerina in programma mercoledì 21 ottobre alle 15, recupera della 3^ giornata di serie D.

E’ stato perfezionato oggi l’ingaggio in rossoblù dell’esterno offensivo classe ‘93 Lorenzo Belli. Proveniente dal Trestina, squadra di serie D umbra in cui ha collezionato nella scorsa stagione 9 gol in 26 presenze tra campionato e Coppa, nella stagione 2018/2019 Belli ha messo a segno 13 reti e 7 assist in 33 gare disputate con la maglia del Bastia. «Credo che la Torres sia proprio quello che aspettavo – le sue prime parole in rossoblù – perché è una piazza stimolante e ho veramente tanta voglia di giocare con questa maglia.