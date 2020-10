Salto a ostacoli a Golfo Aranci: Giovanni Carboni campione sardo

Giovanni Carboni ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Un risultato inseguito e sudato. Grande Rubacuori, in questi tre giorni si può dire che non ha sfiorato una barriera. E' uno stallone straordinario e ringrazio la proprietaria Alessandra Diaz”. Nella classifica generale secondo posto per Enrico Carcangiu con Toulax e medaglia di bronzo per Gianleonardo Murruzzu con Cillkeney III. Il cavaliere oristanese ha invece vinto il Trofeo Open C130 in sella a Carola. Gli altri risultati - Nel 1° grado invece ha vinto Juliè Madau (C.I. Monte Oro) in sella a Eduard davanti al compagno di squadra Gabriele Visca su Courdney. Terzo posto per Andrea Pes su Belidante.





Nel campionato brevetti seniores successo di Alessio Zola (Aigi Nuorese) su Legius e in quello Brevetti juniores vittoria di Elena Manca (CI Usignolo). I Campionati Regionali di Salto Ostacoli sono stati organizzati dal Circolo Ippico Gli Olivastri, insieme alla Fise Sardegna e al Comune di Golfo Aranci. Le dichiarazioni - Il presidente della Fise Sardegna Stefano Meloni ha commentato: “Abbiamo avuto un buon numero di iscritti e questa location nuova ha retto bene, anche il campo nonostante le piogge.





Non posso che essere soddisfatto anche dell'organizzazione”. In rappresentanza del Comune di Golfo Aranci l'assessore allo Sport e Spettacolo Gianni Astara Prontu e il presidente del Consiglio comunale Paolo Madeddu, che ha detto: “Una manifestazione riuscitissima, siamo contenti di avere patrocinato questo evento come amministrazione di Golfo Aranci, questa struttura ha finalmente nuova vita e noi appoggeremo anche le prossime iniziative”.





Piera Monti, del Circolo Ippico Gli Olivastri: “E' stata una grande soddisfazione riportare in Gallura i campionati regionali. Grazie al Comune di Golfo Aranci che ci sta aiutando e alla Fise Sardegna per la collaborazione non solo per questo evento ma anche per i prossimi di una struttura che stiamo rilanciando”.

