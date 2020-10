Muay thai sassarese in trasferta: Jessica Meloni sfida la campionessa europea

Sarà un incontro che si preannuncia vibrante quello in programma a Roma il prossimo sabato 24 ottobre e per il quale è difficile fare un pronostico. Gli atleti sassaresi, intanto, tornano a casa dopo il primo collegiale regionale che si è svolto a Sinnai nei giorni scorsi. Una splendida occasione in cui il Fight Club, che ha messo sul ring i fighter del settore giovanile, junior e senior, ha potuto confrontarsi in un allenamento collettivo con le migliori scuole provenienti da tutta la Sardegna.





La giornata, organizzata dal maestro Roberto Orrù della Hua Ciai Muay Thai con il supporto del Fikbms regionale, si è svolta in un clima di festa e ha consentito di mettere in luce un ottimo livello tecnico della Muay thai isolana e che fa ben sperare per i percorsi e progetti futuri. Al collegiale erano presenti per il Fight Club di Sassari oltre 25 atleti, i coach Giovanni Mulas e Paride Scanu quindi Vincenzo Casu e Antonello Chessa.

Il Tarantini fight club è pronto per un nuovo incontro al top. Questa volta a catalizzare l'attenzione sarà il match, che si terrà a Roma sabato prossimo ,tra la sassarese Jessica Meloni e la 26enne ravennate Sveva Melillo. La prima sale sul ring con al collo l'oro conquistato ai campionati nazionali seconda serie, nella categoria 51 kg, la seconda con il titolo di campionessa europea Wbc.