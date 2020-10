Sassari Latte Dolce: pareggio casalingo con la capolista

Assenti per infortunio Michele Pisanu, Tommaso Arzu, Paolo Palmas, Federico Pireddu e Gigi Scanu. Nessuna alibi e anzi grande voglia di dare una scossa per capitan Marco Cabeccia e compagni, determinati e carichi dopo la sconfitta di Monterosi. Formia subito aggressivo: il tiro di Gargiulo è deviato in angolo. Avversario che ha iniziato ad alto ritmo. Una progressione di Roberti sulla destra innesca Giovanni Piga: cross di sinistro in mezzo all’area, Capogna non trattiene e Gigi Scotto insacca da rapace d’area di rigore per l’1-0. All’8’ Romano serve Gomez in area, la conclusione non ha fortuna. Giallo per Iorio, autore di un duro intervento su Gigi Scotto. Gara combattuta, intensa.





Il Formia prova a spingere e trova il secondo corner della sua partita. Bella azione Carlo-Nurra-Stefano Guberti: libera in angolo la difesa ospite. Conclusione a girare di Gigi Scotto: bella idea, palla sopra la traversa. Rigore per il Formia: batte Gomez Walker, è 1-1. Punizione di Chinappi dalla lunga distanza: Kajus Urbietis devia sulla traversa. Pressione avversaria. Zonfrilli protegge palla, si gira e calcia: Kajus Urbietis respinge ma sul pallone si avventa Gomez Walker per l’1-2. Il Formia regge, il Sassari Latte Dolce prova a reagire.





Al 39’ arriva il pareggio: bella incornata di Nicolò Antonelli che batte Capogna per il 2-2. Due minuti dopo è occasione per Gigi Scotto che però non trova la porta. Dopo 2’di recupero si torna negli spogliatoi. Al 4’ della ripresa Jammeh tenta il colpo dalla lunga: palla che sbatte sulla parte della traversa e finisce fuori. Formia che si fa pressante e pericoloso. Kajus Urbutis salva sulla linea all’8’ st, sulla ripartenza Gigi Scotto serve Gianmarco Marcangeli che però trova Capogna a dirgli no sul tentativo di colpire a rete. Giallo a Tuccio, poi anche a Zonfrilli. Entra Dudu Kone per Gianmarco Marcangeli.





Al 29’ Zonfrilli riceve da Gomez: tiro angolato ma fuori bersaglio. Cambio biancoceleste: Luca Scognamillo per Stefano Guberti. Sassaresi a provare a scardinare il fortino Formia, che però regge provando poi a riproporsi in forma offensiva sui capovolgimenti di fronte. Tounkara dà il cambio a Jammeh. Luca Scognamillo va giù in area ma l’arbitro lascia correre. Su corner dalla destra Nicolò Antonelli impatta il pallone ma non trova lo specchio. Dopo 3’ di recupero, tutti negli spogliatoi: 2-2. Tabellini Sassari calcio Latte Dolce: Urbietis, Piga, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Marcangeli (15’ st Kone), Nurra, Scotto, Guberti (32’st Scognamillo), Roberti.





A disposizione: Garau, Patacchiola, Gadau, Gianni, Pinna, Piredda, Grassi. Allenatore: Stefano Udassi. Insieme Formia: Capogna, Iorio, Divito, Gargiulo, Callegari, Pirolozzi, Jammeh (38’ st Tounkara), Chinappi, Gomez Walker, Zonfrilli, Romano (23’ st Durazzo). A disposizione: Trapani, Centra, Quirino, Palumbo, Lonardo, Duca, D’aniello. Allenatore: Salvatore Amato. Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta Assistenti: Fabio Gentile di Teramo e Giuseppe Daghetta di Lecco Reti: 5’ pt Scotto (SSLD), 22’ pt e 31’ pt (rig.) Gomez Walker (IF), 39 pt Antonelli;

Il Sassari Latte Dolce stoppa la corsa della capolista Formia e manda a referto il terzo pareggio in quattro gare per i sassaresi. Sfida alla capolista sul sintetico di Sennori. I biancocelesti di mister Stefano Udassi affrontano la matricola terribile nel secondo match casalingo della loro stagione. La novità di giornata è il “ritorno a casa” di Giovanni Piga, subito gettato in mischia dal tecnico sassarese.