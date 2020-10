Domenica al Vanni Sanna Torres-Monterosi - Cominciata la prevendita

Si consiglia, dunque, di acquistare con anticipo il tagliando d’ingresso, fatto salvo che avranno priorità sulla disponibilità dei posti i possessori di abbonamento per la stagione 2020/2021. Restano invariate le precedenti prescrizioni relative alla prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Si ricorda che: I biglietti sono nominativi e al momento dell’acquisto deve essere esibito un documento d’identità.





Non sarà possibile acquistare biglietti per terze persone. I cancelli saranno aperti dalle 13:30 per garantire un afflusso regolare. Agli ingressi di Tribuna e Curva (via Romita) sarà effettuato il controllo della temperatura e sarà consentito l’ingresso solo con mascherina indossata correttamente e che sarà tenuta per tutto il corso della gara. In Tribuna e in Curva dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro. Verificare che ci siano sempre due posti numerati liberi tra una persona e l’altra.





BOTTEGHINO. Nella giornata di domenica il botteghino sarà aperto esclusivamente dalle 11 alle 14. Non sarà aperto in prossimità della gara per evitare assembramenti. Durante questa apertura sarà possibile, per l’ultima volta, sottoscrivere il proprio abbonamento. INGRESSO. L’ingresso di via Coradduzza sarà chiuso, potranno transitare solo gruppi squadre e forze dell’ordine. Confidiamo nella collaborazione dei tifosi per il rispetto delle regole in merito all’accesso allo stadio in maniera sicura e nell’utilizzo dei presidi di protezione necessari. Ricordiamo che comportamenti che non rispettano le normative anti Covid possono essere perseguiti penalmente.

a Società comunica che sono iniziate le prevendite per la gara di domenica 18 ottobre Torres – Monterosi valida per la 4^ giornata di Serie D (stadio Vanni Sanna, ore 15) nei seguenti esercizi commerciali sempre aperti anche nelle giornate di sabato e domenica: Cafè Set (Via Roma) , Small Cafè (via Bogino) ,The Square Cafè (Piazzale Segni) Con l’ultimo DCPM in materia di contenimento COVID-19 è stata ridotta al 15% la percentuale massima di riempimento rispetto alla capienza totale negli stadi all’aperto e si è ridotto pertanto anche il numero dei posti disponibili al Vanni Sanna.