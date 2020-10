Golfo Aranci: caccia al titolo di campione regionale di salto ostacoli

Il cavaliere della Quadriflor Horses & Gardens, con il sella italiano di Alessandra Diaz, ha preceduto gli altri cavalieri con 4 penalità: Gianleonardo Murruzzu su Cillkeney III, Enrico Carcangiu su Toulax, Andrea Guspini su Ocean Girl e Antonio Murruzzu su Ode Is Procilis. Invece nel I grado, due amazzoni senza errori: Laura Carcangiu su Nobile Nettuno e Laura Antonietta Corda su Brasil. Nel Trofeo Open C130 successo nella prima prova per Gianleonardo Murruzzu su Carola, che a parità di netto è stato più rapido di Giovanni Carboni su Pashmir.





Netto, ma con tempo maggiore, per Paolo Ortu su Ludovik. Sabato e domenica, sempre con inizio alle 8.30, si disputeranno la seconda e terza prova delle varie categorie. In tutto la tre giorni proporrà ben 42 gare. Verrà stilata anche una classifica per società che tiene conto del podio nelle varie categorie. I Campionati Regionali di Salto Ostacoli sono organizzati dal Circolo Ippico Gli Olivastri, insieme alla Fise Sardegna e al Comune di Golfo Aranci.

Si è aperta nell'impianto PalaHorse/Hippopark di Golfo Aranci (località Campulongu) la tre giorni che deisgnerà il campione sardo assoluto e assegnerà anche i trofei Open, Brevetti, Pony e Ludico. Subito in evidenza Giovanni Carboni in sella a Rubacuori baio, unico netto nella 1^ Prova del Campionato di II grado con ostacoli a 135cm di altezza.