Alghero: J24 in mare per il Trofeo Acqua Minerale Santa Lucia (video)

Saranno le acque adiacenti al molo di sottoflutto del porto di Alghero ad ospitare il piccolo campo di gara dove la classe monotipo più diffusa al mondo darà vita a velocissime mini prove, dette voli, in cui gli equipaggi si sfideranno in regate dalle partenze al fulmicotone, incroci mozzafiato e adrenalinici giri di boa. I distacchi saranno minimi, vista la lunghezza del percorso, e questo farà emergere le doti degli atleti e la loro conoscenza dei mezzi.





Le iscrizioni hanno già raggiunto 11 imbarcazioni che si affronteranno a gruppi di 6 per completare il fitto programma del fine settimana di voli. Tra i favoriti ci saranno sicuramente Vigne Surrau del Club Nautico Arzachena, vincitore dell'ultimo J24 contest, e Molara di Federico Manconi che attualmente si trova in testa alla classifica della tappa del circuito.



Gli altri equipaggi non staranno però a guardare, siamo sicuri che la sfida sarà accesa; oltre ad Aria di Marco Frulio, è previsto l'arrivo del fortissimo Botta Dritta di Mariolino DiFraia. Prima partenza sabato alle ore 11:00 e programma dei voli che procederà ininterrottamente sino alle ore 15:30 per poi proseguire dalle ore 10:45 della domenica.

I J24 torneranno in acqua questo fine settimana per proseguire la terza tappa del circuito Zonale. La locale Sezione della Lega Navale Italiana organizzerà il J24 contest denominato "Trofeo Acqua Minerale Santa Lucia regata a voli" con la collaborazione del Consorzio Porto di Alghero, dell’ Assistenza Nautica Paddeu, della firstBUNKER Centro Alghemar.