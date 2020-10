Dinamo Banco di Sardegna: Manì Boutique ancora a fianco dei "giganti"

Un rinnovo che rappresenta la conferma della fiducia reciproca con l’apporto giovane e dinamico di un’azienda come Manì Boutique che fa delle solide radici isolane il punto di partenza per aprirsi ad un’ampia visione cosmopolita, nel segno dell’eccellenza e dell’eleganza. Caratteristiche che si sposano perfettamente nella condivisione dei valori fondanti del club di via Roma, dentro ma soprattutto fuori dal campo.





“É un piacere per la nostra azienda continuare la nostra partnership con la Dinamo Banco di Sardegna _sottolinea la famiglia Maninchedda di Manì Boutique_, stiamo vivendo giorni difficili e crediamo che proprio in questi momenti bisogna fare rete e supportarsi. É il nostro modo di manifestare l'attaccamento al nostro territorio attraverso una delle realtà più rappresentative e consolidate. Buona stagione a tutti e forza Dinamo!” La storia della Manì Boutique inizia più di trent'anni fa nel cuore di Sassari, in via Rosello, quando la famiglia Maninchedda-Solinas decise di far parte del mondo della gioielleria.





Nel 2001 si concretizza la possibilità di rilevare la storica Gioielleria Laccu concessionario ufficiale Rolex per la città da oltre cinquant’anni. Nel corso degli anni, passione e professionalità hanno permesso l’affermazione come eccellenza nel territorio, sempre proiettata verso obiettivi più prestigiosi. Nel 2017 la famiglia Maninchedda-Solinas celebra l’inizio di una nuova fase della propria storia trasferendo la sede da corso Vittorio Emanuele a via Roma 28: nasce così Manì Boutique.





Il nuovo punto è incastonato in un immobile storico di grande pregio architettonico, nel cuore della città. Il progetto prevede la creazione di uno spazio esclusivo dove gli elementi storici e gli interventi contemporanei s’incontrano, dando vita a un’architettura pulita ed elegante, dove gli oggetti preziosi sono protagonisti assoluti.

Un altro anno di grandi sfide da affrontare insieme: si rinnova per la terza stagione consecutiva la partnership con lo sponsor Manì Boutique. Nel segno della continuità con quanto costruito dal 2018 a oggi, con l’ingresso di Manì nella famiglia biancoblu, si conferma e consolida la partnership tra due realtà accomunate dall’ambizione e dall’attenzione verso il territorio, nella condivisione di importanti obiettivi futuri attraverso un luminoso cammino di crescita.