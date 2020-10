Tennis Club Alghero: bottino pieno per le 3 squadre di Maria Pia

A risultato acquisito, Marta Cau e Martina Ingrao hanno ceduto 6-4 6-2 contro il doppio schierato da capitan Francesco De Francesci e formato da Daniela Aramu ed Erriu. Per la D3, poker servito in Gallura, con Davide Scanu che ha regolato 6-2 6-1 Mauro Filigheddu, Alessandro Concu che ha superato 6-3 6-2 Andrea Ganau, Nicolò Serra che ha domato 6-2 7-5 Pietro Scarpa e Scanu/Concu, 6-1 6-2 al doppio composto da Bruno Boccia e Paolo Azara. In D4, tris vincente a Stintino, con il 6-0 5-7 10-2 di Francesco Sini, il 6-0 6-3 di Giorgio Alias e il 6-2 6-3 degli stessi due in doppio.

Le compagini algheresi vincono i tre match validi per la serie D regionale di tennis a squadre: nella D1 femminile, 3-1 contro Ntc Margine Rosso; in D3 maschile, 4-0 ad Arzachena; in D4 maschile, 3-0 a Stintino. A Maria Pia, le ragazze di capitan Barbara Galletto hanno chiuso i conti vincendo i tre singolari con la 3.3 Chiara Razzuoli (6-4 6-1 alla 4.1 Chiara Erriu), con la 3.4 Anastasia Ogno (6-0 6-4 alla 4.2 Renata Petruzzo) e con la 3.5 Claudia Bardino (6-1 6-2 alla 4.3 Marcella Ligia).