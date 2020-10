Golfo Aranci: da venerdì i campionati sardi di salto a ostacoli

I Campionati Regionali di Salto Ostacoli 2020 sono organizzati dal Circolo Ippico Gli Olivastri insieme alla Fise Sardegna e al Comune di Golfo Aranci che punta molto sugli eventi sportivi che possono anche intercettare appassionati e turisti. In palio il titolo di campione sardo assoluto, vinto l'anno scorso da Raffaela Montis sul sella italiano Otero. Sperano in un esito diverso i fratelli Gianleonardo e Antonio Murruzzu, Giovanni Carboni, Andrea Guspini (vincitore nel 2018), Enrico Carcangiu e Paolo Ortu.





Queste le categorie per un totale di 42 gare: C135/C140 per il II grado, C125/C130 per il I grado, B105/B110 per juniores e seniores, B110 per pony, oltre ai vari Trofei Open (C130, C120 e C115), Brevetti, Pony e Ludico. Al termine verrà stilata anche la classifica per società, con l'attribuzione di 5 punti per ogni primo classificato, di 3 per i secondi e di 2 per i terzi. Presidente di giuria è Giovanni Antonio Sechi, show director Gianleonardo Murruzzu e direttore di campo Giovanni Bussu. Le gare avranno inizio in tutte e tre le giornate alle 8.30.

I migliori cavalieri isolani si sfidano questo fine settimana nelle tre prove che designeranno il Campione sardo di salto ostacoli. Sono 140 gli iscritti alla tre giorni che si apre alle 8.30 venerdì 16 ottobre nell'impianto Palahorse/Hippopark di Golfo Aranci, in località Campulongu. Una struttura inaugurata ad agosto che dispone di ampi spazi e un maneggio coperto oltre al campo gara e campo prova in sabbia.