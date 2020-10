Sport La Regione riapre stadi e palazzetti

Con l'ultima ordinanza adottata dal Governatore della Sardegna Christian Solinas, viene dato il via libera alla riapertura al pubblico di campi sportivi, stadi e palazzetti dello sport. Apertura che avviene all'interno di alcune disposizioni: alle manifestazioni sportive non potrà assistere un numero di spettatori superiore al 25% della capienza massima e comunque fino ad un massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all'aperto e 700 nei palazzetti al chiuso, Inoltre il pubblico dovrà indossare la mascherina e, per evitare assembramenti, non sarà autorizzata l'apertura di punti di ristoro. Inoltre i biglietti potranno essere acquistati soltanto online.