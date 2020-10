Latte Dolce in trasferta: avversario tosto - Udassi:"Ce la giocheremo"

Il Monterosi FC - reduce dal pareggio di Cassino e a quota 4 punti in classifica - in settimana ha aggiunto alla sua rosa il centrocampista classe 1986 Andrea Montanari. Stefano Udassi, allenatore del Sassari calcio Latte Dolce: «Il Monterosi è una squadra attrezzata, che sulla carta ha le carte in regola per fare bene. Ha un'ossatura rodata e giovani all'altezza. Va affrontata con determinazione e consapevolezza.





Consapevolezza dei nostri mezzi. E consapevolezza delle nostre potenzialità. La squadra, in ogni singola sua componente, deve scendere in campo con determinazione. Non pesano di certo i pareggi delle prime due partite di campionato e non viviamo con pressione la ricerca dei primi tre punti, ma di sicuro vogliamo fare bene. E puntiamo a fare bene anche a Monterosi. L'avversario è tosto, lo sappiamo ma questo per noi deve essere uno stimolo.





I ragazzi hanno lavorato bene in settimana, so di poter contare su di loro. Su tutti, nessuno escluso, compresi quelli che partono dalla panchina e i nostri giovani. Non ci sono partite già scritte né pronostici scontati: ci sono gare da giocare. E noi ovviamente ce la giocheremo, per provare a portare a casa il miglior risultato possibile».

Domenica al “Marcello Martoni” di Monterosi , ore 15, arbitra Cristian Romei di Isernia coadiuvato da Federico Giovanardi di Terni e Gian Marco Cardinali di Perugia , il Sassari calcio Latte Dolce affronterà i padroni di casa guidati da mister David D’Antoni in un match valido per la terza giornata di andata del campionato di serie D (girone G) 2020-2021.