Rally mondiale blindato in Sardegna: Tre dirette di Rai Sport

In programma anche due collegamenti con i Tg Sport visibili su RAI 2 sia per sabato sia per domenica in onda alle ore 18.30. Per gli appassionati del campionato mondiale rally sarà possibile seguire in diretta tutte le 16 prove speciali in programma con i commenti dei protagonisti della gara sarda. Sarà un rally tutto da seguire (da casa) anche con i live sulla pagina facebook ufficiale @RallyItaliaSardegna e su quella instagram della manifestazione.





Questo il programma dei LIVE nel dettaglio giorno per giorno: Venerdì 9 ottobre Live 1 FB | ore 14:02 | Service+MediaZone -Live 2 FB | ore 18:22 | Service+MediaZone Sabato 10 ottobre :Live 1 FB | ore 13:53 | Service+MediaZone-Live 2 FB | ore 18:25 | Service+MediaZone Domenica 11 ottobre:Live 1 IG | ore 7:15 | Service Park Exit -Live 2 FB | 9:55 | Riordino Per quanto riguarda il programma di Venerdì 9 ottobre dunque si parte con prima uscita dal parco assistenza di Alghero prima dell’alba e primo giro sulla nuova “Tempio Pausania” (12,08 km) alle 7.50 e sulla “Erula-Tula” (21,78 km) alle 8.44. Secondo giro alle 10.40 e alle 11.34 a precedere il ritorno alla base per la prima assistenza di giornata alle 14.07.





Da Alghero si riparte poi alla volta delle due prove speciali pomeridiane con start della prima WRC alle 16.14 sulla linea di partenza della Sedini-Castelsardo (14,72 km) e alle 16.59 per la Tergu-Osilo (12,81 km). Rientro nel tardo pomeriggio e possibilità di assistenza alle 18.27 e successivo parco chiuso.

Appuntamento televisivo confermato sul canale nazionale RAI Sport con tre dirette e una differita per le tappe di sabato e domenica del Rally Italia Sardegna. Per il sabato 10 ottobre diretta tv alle 8.35 per la PS8 “Coiluna-Loelle” e alle 16.05 per la PS11 “Sedini-Castelsardo” 2. Per domenica 11 ottobre in programma la diretta alle 9.05 della PS14 “Sassari-Argentiera”, prova che alle 12.08 sarà ripetuta come power stage finale del rally, e che RAI Sport trasmetterà in differita lunedì 12 ottobre alle 16.15.