Reti inviolate a Sennori tra Latte Dolce e Muravera

Le due formazioni si studiano, provando a dare forma alla manovra. Pressione biancoceleste. Al 12’ sulla ribattuta della difesa post punizione dalla lunga, Stefano Guberti tenta il colpo: parabola a scendere ma fuori bersaglio. Kujabi calcia da lontano, c’è l’intenzione ma è nulla di fatto. Giallo a Michele Pisanu. Punizione per il Muravera al 22’: ancora Geroni, ancora palla fuori. Ammonizione per Pinna, poi anche per Daniele Bianchi. Daniele Bianchi va giù in area sull’invito di Gigi Scotto, l’arbitro lascia proseguire. Ammonito Cadau. Al 41’ Gigi Scotto tenta la mezza girata al volo: buona coordinazione ma la conclusione è alta oltre la traversa.





Arriva un giallo anche per l’ex Nuvoli. Partita tosta: a fine primo tempo dopo un minuto di recupero le due squadre tornano nello spogliatoio. Si riparte. Non ci sono sostituzioni a inizio secondo tempo. Al 5’ st splendida pennellata dalla destra di Carlo Nurra per la testa di Gigi Scotto: Vandelli salva. Sugli sviluppi la difesa del Muravera stoppa il tiro di Daniele Bianchi. Al 7’ st cambio per Loi, dentro Demartis (altro ex del match) per Moi.





Poi tocca anche a Visconti per Kujabi. Il risultato ancora non si sblocca. Il Muravera prova a farsi pericoloso in avanti sfruttando anche i corner di Demartis, libera il Sassari calcio Latte Dolce. Tony Gianni dà fiato a Michele Pisanu. Al 27’ st Nurchi conclude angolato ma Kajus Urbietis si allunga in angolo. Dudu Kone dà il cambio a Stefano Guberti. Loi cambia Pinna con Fangwa. Al 33’ st la deviazione di un difensore avversario sul tentativo di Carlo Nurra si trasforma in parabole insidiosa con Vandelli a sventare con un gran colpo di reni.





Al 37’ st occasione per Tony Gianni che però calcia alto. Angheleddu rileva Nuvoli, poi Masia rileva Nurchi. Giallo per Demartis. Nessuna delle due squadre riesce a risolvere il rebus del match. Minuti di recupero. Ancora un cartellino, stavolta per Masia. Finisce 0-0, secondo pareggio della stagione per i biancocelesti. Tabellini. Sassari calcio Latte Dolce: Urbietis, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Pisanu (25’ st Gianni), Nurra, Scotto, Guberti (29’ st Kone), Roberti.





A disposizione: Garau, Patacchiola, Gadau, Ubertazzi, Marcangeli, Scognamillo, Grassi. Allenatore: Udassi Muravera: Vandelli, Satta, Loi, Geroni, Legal, Moi (9’ st Demartis), Cadau, Kujabi (15’ st Visconti), Nurchi (41’ st Masia), Nuvoli (38’ st Angheleddu), Pinna (32’ st Fangwa). A disposizione: Floris, Kadi, Minerba, Zedda. Allenatore Loi Arbitro: Pileggi di Bergamo Guardalinee: Nicosi e Cassano di Saronno

Si gioca nello “Basilio Canu”, contro il Muravera degli ex Pinna e Nuvoli (entrambi in campo). Out gli infortunati Tommaso Arzu e Paolo Palmas, esordio dal primo minuto per Stefano Guberti, ultimo arrivato in casa sassarese. Torna in difesa capitan Marco Cabeccia dopo il turno di stop causa squalifica. Al 5’ ci prova Geroni direttamente su calcio di punizione dalla destra: palla fuori.