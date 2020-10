Sport Torres Calcio: in quarantena Riccardo Pinna

La Torres comunica che, a seguito di un contatto avvenuto con un calciatore di un'altra squadra di Sassari, risultato positivo al COVID - 19, il giocatore rossoblù Riccardo Pinna è stato messo in quarantena preventiva in attesa del tampone che dovrà essere effettuato, come prevede la normativa, dalla ASL. Le analisi saranno effettuate la prossima settimana. Il giocatore sta bene e non accusa sintomi, non ha partecipato agli allenamenti tutta la settimana e non sarà, dunque, disponibile per la gara di domenica contro l’Arzachena.