Si consolida la partnership tra Dinamo Sassari ed EP Produzione

Dopo la quinta partecipazione alla Supercoppa Italiana, gli uomini del coach Gianmarco Pozzecco si presentano all’undicesima stagione nella massima serie con un palmares di due Coppa Italia (2014, 2015), due Supercoppa Italiana (2014,2019), uno Scudetto (2015) e la Fiba Europe Cup (2019). Si conferma così il “Binomio di Energia” fondato sulla condivisione di valori e principi, che vede le due realtà collaborare da anni sul territorio, e che negli anni passati ha dato vita a diverse a iniziative e progetti comuni.





Tra questi, il “Media Day", giornata organizzata dalla squadra di basket e dedicata agli addetti del settore media, durante la quale alcuni colleghi della Centrale di Fiume Santo sono stati invitati per incontrare i giocatori e lo staff tecnico della squadra; la presenza dei giocatori della Dinamo alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza promossa da EP Produzione; la “Giornata da giganti”, in cui i dipendenti della centrale di Fiume Santo hanno avuto la possibilità di prendere parte a un allenamento sotto la guida di coach Pozzecco e dello staff tecnico.





Paolo Appeddu, Direttore della Centrale di Fiume Santo, ha motivato la decisione dell’azienda di prolungare per la nuova stagiona la partnership con il club: “Nel contesto attuale, , il rinnovamento della partnership con la Dinamo Sassari ha per noi un significato particolare: oltre a sancire una vicinanza di principi e valori tra EP Produzione e il club sassarese e a ribadire l’apprezzamento per quanto la Dinamo rappresenta per il territorio, vuole anche essere un incoraggiamento nei confronti della ripresa delle attività sportive, sia livello nazionale sia a livello locale e giovanile”. EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH.





L’azienda gestisce nel Paese una capacità di generazione complessiva di 4,3 GW, attraverso cinque impianti a gas e una a carbone. Il Gruppo EPH (Energetický a prumyslový holding) è il sesto produttore di elettricità a livello europeo e gestisce attività in Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Italia, Regno Unito e Ungheria. In Italia, il Gruppo è tra i principali operatori nel settore della produzione di energia rinnovabile da biomasse solide.

Per il sesto anno consecutivo infatti l’azienda energetica, tra i principali produttori di elettricità del Paese e gestore della Centrale di Fiume Santo in provincia di Sassari, affiancherà in qualità di Gold Sponsor i giganti nell'undicesima stagione del campionato nazionale LBA e nel nono anno di competizione europea, la quarta in Basketball Champions League. L'interruzione forzata della passata stagione ha spinto la Dinamo a ripartire con slancio e voglia di riscatto nel nuovo campionato, iniziato domenica scorsa.